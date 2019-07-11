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Шоу-бизнес

Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка

Доброе утро! Нужно установить всей редакции на компьютер вин рар или зип.
Анфиса Чехова призналась, что никогда не дружила с Ларисой Гузеевой. Однако это обстоятельство не помешало звезде шоу "Давай поженимся" позвонить телеведущей.
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Когда-то Анфиса Чехова вела на украинском телевидении брачное шоу – аналог российской передачи "Давай поженимся". Вскоре поползли слухи, что Лариса Гузеева якобы подвергла критике работу Анфисы Чеховой. Однако на самом деле ничего подобного не было.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

"И Лариса позвонила, чтобы эти слухи опровергнуть. Меня это восхитило, потому что не каждый человек может беспокоиться о том, что другому какие-то слухи могут быть неприятны. Больше мы с ней никогда не общались", – цитирует Анфису Чехову Teleprogramma.pro.

Не секрет, что Лариса Гузеева отличается крутым нравом. Актриса может одним словом поставить на место любого оппонента. То, что у нее непростой характер, не скрывает и сама артистка. Тем не менее почти 20 лет она замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Лариса подарила ему дочь Ольгу. В близком кругу рассказали, что союз Бухарова и Гузеевой сохраняется благодаря частой разлуке.

"На майские праздники Лариса работала – снималась в Москве, а Игорь ездил отдыхать. Потом она на свой юбилей укатила путешествовать по Европе, а он работал. Секрет их долгих отношений, скорее всего, в том, что они в острые моменты разъезжаются по разным домам и какое-то время имеют возможность побыть пару дней отдельно друг от друга, когда понимают, что обстановка накалилась или настроения нет", – рассказали в близком окружении Ларисы Гузеевой.

Кстати, сейчас актриса путешествует по Европе в компании родных, в том числе и мужа. Однако своих близких Лариса Гузеева предпочитает лишний раз не афишировать, уважая их право на частную жизнь.

Автор: Наталья Аряева11 июля 2019, 10:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
Гость
А что за страшный подросток рядом с ней? Неужто дочка?
Сейчас вылезет в комментах Лариса и будет речи толкать, как она и делает регулярно.)
Обыкновенный советский ребёнок.
ВестникЪГость
Ответить
Гость
Что бы о ней ни писали и не говорили, женщина она умная, красивая и независимая.
Хорошая, не будет заниматься СВОДНИЧЕСТВОМ.
КТО ЕЙ ДАЛ ПРАВА ВМЕШИВАТЬСЯ В СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ И ЖЕНИТЬ ВСЕХ ПОДРЯД.
ВестникЪГость
Ответить
Занятие Сводничеством это Грех?
ЕЩЕ КАКОЙ!

Список грехов - Психологос
Список грехов. В православии чаще всего упоминаются следущие грехи: Грехи против бога. гордыня; неисполнение святой воли Божией ... излишнее внимание к плоти; стремление к земным почестям и славе; излишняя привязанность ко всему земному, разного рода вещам и мирским благам.

Список грехов
В православии чаще всего упоминаются следущие грехи:

Грехи против Бога

гордыня;
неисполнение святой воли Божией;
нарушение десяти заповедей Закона Божьего, евангельских заповедей, церковных заповедей;
неверие и маловерие;
отсутствие надежды на милосердие Господа, отчаяние;
чрезмерное упование на милость Божию;
лицемерное почитание Бога, без любви и страха Божьего;
отсутствие благодарности Господу за все Его благодеяния — и даже за ниспосланные скорби и болезни;
обращение к экстрасенсам, астрологам, гадателям, ворожеям;
занятие «чёрной» и «белой» магией, колдовством, гаданием, спиритизмом;
суеверие, вера в сны, приметы, ношение талисманов, чтение гороскопов даже из любопытства;
хуление и роптание на Господа в душе и на словах;
неисполнение обетов, данных Богу;
призывание имени Божьего всуе, без необходимости, клятва именем Господа;
кощунственное отношение к Священному Писанию;
стыд и боязнь исповедовать веру;
нечтение Священного Писания;
хождение в храм без усердия, леность на молитве, рассеянное и холодное моление, рассеянное слушание чтения и песнопения; опоздание на службу и преждевременное покидание богослужения;
непочитание праздников Божьих;
размышления о самоубийстве, попытки покончить жизнь самоубийством;
сексуальная безнравственность как прелюбодеяния, блуд, мужеложство, садомазохизм и т.д.

Грехи против ближнего

неимение любви к ближним;
неимение любви к врагам, ненависть к ним, пожелание им зла;
неумение прощать, воздаяние злом за зло;
отсутствие почтительности к старшим и начальствующим, к родителям, огорчение и обижание родителей;
неисполнение обещанного, неуплата долгов, явное или тайное присвоение чужого;
избиение, покушение на чужую жизнь;
убиение младенцев во чреве (аборты), советы делать аборты ближним;
ограбление, вымогательство;
мздоимство;
отказ вступиться за слабого и невинного, отказ помочь попавшему в беду;
леность и небрежность в работе, непочитание чужого труда, безответственность;
плохое воспитание детей — вне христианской веры;
проклинание детей;
отсутствие милосердия, скупость;
нежелание посещать больных;
немоление за наставников, родных, врагов;
жестокосердие, жестокость к животным, птицам;
уничтожение деревьев без нужды;
прекословие, неуступление ближним, споры;
клевета, осуждение, злословие;
сплетни, пересказывание чужих грехов, подслушивание чужих разговоров;
оскорбление, вражда с ближними, скандалы, истерика, проклятия, дерзость, наглое и вольное поведение по отношению к ближнему, насмешка;
лицемерие;
гнев;
подозрение ближних в неблаговидных поступках;
обман;
лжесвидетельство;
соблазнительное поведение, желание прельстить;
ревность;
рассказывание неприличных анекдотов, развращение своими действиями ближних (взрослых и несовершеннолетних);
дружба из корысти и измена.

Грехи против самого себя

тщеславие, почитание себя лучше всех, самолюбие, отсутствие смирения и послушания, самонадеянность, высокоумие, духовный эгоизм, подозрительность;
ложь, зависть;
празднословие, смехословие;
сквернословие;
раздражение, возмущение, злопамятность, обида, огорчение;
уныние, тоска, печаль;
делание добрых дел напоказ;
леность, провождение времени в праздности, многоспание;
объедение, чревоугодие;
любовь к земному и материальному больше чем к небесному, духовному;
пристрастие к деньгам, вещам, роскоши, наслаждениям;
излишнее внимание к плоти;
стремление к земным почестям и славе;
излишняя привязанность ко всему земному, разного рода вещам и мирским благам;
употребление наркотиков, пьянство;
игра в карты, азартные игры;
занятие сводничеством, проституцией;
исполнение непристойных песен, танцев;
просмотр порнографических фильмов, чтение порнографических книг, журналов;
принятие блудных помыслов, услаждение и медление в нечистых помыслах;
осквернение во сне, блуд (секс вне брака);
прелюбодеяние (измена при браке);
допущение вольностей до венца и извращения в супружеской жизни;
рукоблудие (осквернение себя блудными прикосновениями), нескромное воззрение на жён и юношей;
мужеложество;
скотоложество;
умаление своих грехов, обвинение ближних, а не себя осуждение.
Главные грехи в христианстве - гордыня, алчность, зависть, гнев, похоть, обжорство, лень и уныние.

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<цензура>

П.С.
Жить и не грешить невозможно.
НАДО ЕЖЕДНЕВНО КАЯТЬСЯ ДО ЗАХОДА СОЛНЦА!
Аминь
Гость
Ответить
А что за страшный подросток рядом с ней? Неужто дочка?
Сейчас вылезет в комментах Лариса и будет речи толкать, как она и делает регулярно.)
Гость
Ответить
Неужели кроме бабуль еще кто-то смотрит шоу с Гузеевой.Там нормальные только Роза,пусть даже со свойственной ей прямотой, и Тамара Глоба.Что Гузеева,что Володина -непртятны.
Гость
Ответить
Как глупо каждый раз звучат фразы «она ему подарила дочь (сына)»! Хочется спросить: а зачем подарила? Почему себе не оставила? Как можно дарить ребёнка?
Гость
Ответить
Что бы о ней ни писали и не говорили, женщина она умная, красивая и независимая.
1

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