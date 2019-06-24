"Для тупых объясняю": севший в лужу Слепаков разразился гневной речью
"А говорят, у нас врачам мало платят", - пошутил Семен Слепаков. При этом он опубликовал фото, на котором стоит рядом с дорогим автомобилем возле больницы.
Юморист вызвал ярость подписчиков: "Первый раз не смешно. Наверное, потому что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни. Недавно нам увеличили зарплату, но по итогу денег заплатили меньше", "На самом деле это не смешно, Семен. Врачи в провинции очень бедные, хоть и спасают жизни людей", "Как смешно. Зажравшийся ублюдок!"
Семен Слепаков решил расставить все точки над i. Артист считает, что врачи вряд ли обиделись на его шутку. Он удивился, как часть людей "считывает юмор", и в достаточно грубой форме выразил свое мнение.
"Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм. Если вы серьезно думаете, что я хотел обидеть врачей, то у вас проблемы. И врачи тут не помогут, потому что это не лечится", – написал Семен Слепаков. Артист обратил внимание: его радует тот факт, что в России у медиков так много заступников, готовых немедленно схватиться за гаджеты и пожертвовать семь секунд драгоценного времени на борьбу с несправедливостью.
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