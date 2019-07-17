Елена Летучая выставила напоказ интимные части тела

На снимке светская дива запечатлена в черном вечернем атласном платье. Его верхняя часть завязывается на шее, слегка прикрывает грудь и полностью оголяет спину.
Волосы у продюсера собраны в тугой пучок. А завершают образ крупные золотые серьги и массивное колье с вставками из драгоценных камней. "Доброе утро, страна", – подписала пост Летучая.
Глубокое декольте тут же приковало внимание пользователей Сети, ведь обычно Елена не позволяет себе выкладывать такие откровенные кадры. "Египетская сила!", "А можно так каждый день?", "Шикарный ракурс!", "Вау! Не думал, что есть фигура!", "Ох, Лена, искусительница!", – высказывались ошеломленные фанаты.
"Да, вот с таким фото действительно доброе утро! Спасибо!", – поблагодарил восхищенный обожатель.
Завистливые подписчицы с сарказмом подметили, что фото вызовет бурную реакцию со стороны сильного пола. "Сейчас настроение поднимется примерно у 99% мужского населения", – с иронией отметила критик.
И ведь правда, мужская половина подписчиков стали активно осыпать Летучую комплиментами. "Обворожительна!", "Самая красивая телеведущая!", "Куколка!", "Какая красивая мяснистая грудь!", "Богиня!", "Афродита!", – восторгались фолловеры.
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