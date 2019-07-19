Украинскую звезду терроризируют после связи с Андреем Малаховым

В эфире канала "Россия 1" вышла программа "Надо поговорить", в ходе которой россияне и украинцы обсудили вопросы, которые их волнуют. Участницей передачи стала украинская актриса Любовь Титаренко.



Стало известно, что вскоре после выхода выпуска на телеэкраны соотечественники просто затравили артистку. "Меня действительно засыпали оскорблениями и угрозами, но им не понять, что для меня Украина – родная земля, золотая колыбель", – призналась звезда кино и театра.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян пришел в бешенство, узнав о плачевном положении женщины. Он считает, что Любовь Титаренко обнажила душу и сердце в телемосте Россия – Украина.

"Я уверен, что люди, у которых не зачерствело сердце и открыта душа, в тот вечер плакали, так же как и многие известные артисты в студии", – высказался Манукян.

Он отметил, что все одинаково переживают из-за разлада между двумя братскими народами. "А то, что радикалы ее затравили, – это, конечно, мерзко и отвратительно. Эх, жаль на Украине дали волю шариковым. Это ужасно!" – отметил эксперт.

Манукян от всего сердца поблагодарил Малахова за то, что он пригласил артистку на телемост. Ведь ранее он просил об этом ведущего прямо в студии.