Украинскую звезду терроризируют после связи с Андреем Малаховым

Стало известно, что вскоре после выхода выпуска на телеэкраны соотечественники просто затравили артистку. "Меня действительно засыпали оскорблениями и угрозами, но им не понять, что для меня Украина – родная земля, золотая колыбель", – призналась звезда кино и театра.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян пришел в бешенство, узнав о плачевном положении женщины. Он считает, что Любовь Титаренко обнажила душу и сердце в телемосте Россия – Украина.
"Я уверен, что люди, у которых не зачерствело сердце и открыта душа, в тот вечер плакали, так же как и многие известные артисты в студии", – высказался Манукян.
Он отметил, что все одинаково переживают из-за разлада между двумя братскими народами. "А то, что радикалы ее затравили, – это, конечно, мерзко и отвратительно. Эх, жаль на Украине дали волю шариковым. Это ужасно!" – отметил эксперт.
Манукян от всего сердца поблагодарил Малахова за то, что он пригласил артистку на телемост. Ведь ранее он просил об этом ведущего прямо в студии.
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