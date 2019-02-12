Известная певица появилась на публике в нижнем белье
Мероприятие прошло в клубе Club Heartbreak в Лос-Анджелесе. 32-летняя знаменитость вышла в свет в комплекте черного кружевного белья и того же цвета колготках в сеточку. Сверху Леди Гага надела пиджак с блестками.
Дополнила поп-дива образ шляпкой Эди Слимана из коллекции весна-лето/2019 и серебряным ожерельем, сообщает Daily Mail. Снимки смелого наряда Леди Гаги тут же разлетелись по соцсетям.
На 61-й церемонии вручения "Грэмми" Леди Гага получила сразу три приза. В этом году она одержала победу за сольное исполнение, за дуэт и за саундтрек.
Леди Гага вышла на публику в нижнем бельеhttps://t.co/xgVGjyF307 pic.twitter.com/qC9k3rZJhK— Новости обо всём ☕ (@newsaeru) 12 февраля 2019 г.
Леди Гага любит эпатировать публику причудливыми образами. При этом певицу признали иконой стиля. В декабре издание Footwear News назвало десятку самых стильных знаменитостей 2018 года. Первенство эксперты отдали Леди Гаге за оверсайз-костюм на премии Elle Women в Голливуде.
Как писали "Дни.ру", в октябре прошлого года Леди Гага объявила о скорой свадьбе. Избранником певицы стал ее менеджер Кристиан Карино. Пару заметили в неформальной обстановке в начале 2017 года. Вскоре на пальце звезды появилось кольцо с розовыми бриллиантами.
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