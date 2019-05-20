Расставшегося с Ириной Шейк актера застукали с новой пассией
Мужчина держал блондинку за руку и нежно разговаривал с ней. При этом Купер нес сумку своей спутницы и держал ее за руку.
Пока точно неизвестно, кто сопровождал экс-возлюбленного Ирины Шейк. Фанаты тут же предположили, что Купер успел найти новую возлюбленную и ничуть не скучает по бывшей избраннице, передает StarHit.ru.
Другие же поклонники и вовсе посчитали, что на видео заснят не голливудский артист, а совсем другой человек. Сам Брэдли Купер появившиеся слухи не комментирует.
Напомним, на протяжении четырех лет Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых красивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились. Сейчас девочка проживает вместе с мамой.
Сами звезды не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой. Как писали "Дни.ру", также поговаривают, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались из-за нежелания модели вести менее публичный образ жизни. Слухи о том, что в отношениях звезд не все гладко, стали появляться еще осенью 2018 года.
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