Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера

По словам эксперта, между Купером и Гагой действительно присутствует и сексуальная привязка, и чувства, и крепкая эмоциональная связь. При этом собеседница "Дни.ру" отметила, что в этом союзе могут быть и проблемы.
"У Гаги велика тяга к согласованному и полному партнерству, к совместной работе с близким человеком. Брэдли очень важна гармония – внешняя и внутренняя. Миссией этой пары является совместное развитие артистических талантов. И не развивать эти отношения будет ошибкой для обоих", – уверена таролог. По словам Елены Еж, союз Брэдли с русской моделью был практически обречен.
Елена Еж считает, что расстались они, скорее всего, из-за сплетен и слухов, которые провоцировали скандалы дома. "Очевидно, что Гага нравится Куперу, но тут скорее именно она испытывает более глубокую симпатию", – говорит она.
Также эксперт заявила, что ни у кого нет сомнений, что роман Леди Гаги и Брэдли Купера закрутился был во время съемок фильма "Звезда родилась". Ведь это их первый совместный проект, и, возможно, не последний.
Елена Еж ее исключает, что Леди Гага и Брэдли Купер поженятся. "В программе этих отношений по композиту есть карты, которые указывают на серьезность намерений, общие ценности и законный брак. Однако, есть одно весомое "но". В их союзе возможны проблемы в сексуальной сфере из-за разницы темпераментов", – заключила таролог.
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