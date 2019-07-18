СМИ узнали о пополнении в семействе Анджелины Джоли

Звезда шла с дочерью к машине, когда ее заметили репортеры. Девочка несла серо-белого кролика, знаменитость была нагружена аксессуарами по уходу за животным. Судя по всему, в семье артистки пополнение – она купила наследнице нового питомца.
Анджелина Джоли была облачена в просторное белое платье, Вивьен – в простую футболку и джинсы. Артистка и ее наследница выглядели очень счастливыми. Звезда была рада побаловать дочь.
К слову, что Анджелина Джоли очень любит животных. В детстве она очень много времени проводила, заботясь о своих питомцах. У знаменитости жила ящерица по кличке Владимир и змея Гарри. Будучи в браке с Бредом Питтом артистка стала обладательницей английского бульдога по имени Жак, нескольких песчанок и золотых рыбок, сообщает Daily Mai.
Напомним, не так давно Анджелине Джоли удалось найти общий язык с мужем Брэдом Питтом. Звезда пошла навстречу экс-возлюбленному, разрешив детям переехать к нему на лето. Артистка сейчас занята на съемках и не может уделять им много времени.
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