Обнародованы секреты воспитания детей Анджелины Джоли
Экс-няня знаменитой семьи открыла сокровенные тайны. По ее словам, в доме царит полный хаос. Дети не приспособлены соблюдать режим и какие-либо нормы этикета.
Она рассказала, что наследники могут проснуться посреди ночи и прибежать к родителям в постель. "Но удивляться тут нечему, ведь актеры сами ведут довольно беспорядочный образ жизни. Они среди ночи могут проснуться, разбудить детей и пойти смотреть фильмы и есть мороженное", – вспоминает инсайдер.
Также она утверждает, что дети часто конфликтуют между собой. Они дерутся между собой и устраивают показательные скандалы в борьбе за внимание родителей.
Джоли к воспитанию относится с легкостью. Она дает наследникам полную свободу выбора и действия. Так, например, дочь Шайло с раннего возраста считает себя мальчиком и просит называть ее Джоном. А у сына Мэддокса проблемы со спиртным.
"Когда Мэддоксу было только 15, он уже пил вино. Один раз я его застала с бокалом алкоголя в машине отца, а когда сказала об этом Анджелине, какой-либо реакции не последовало", – сетует бывшая няня семьи.
Кроме того, актриса не заставляет детей учиться. Они не ходят в школу, а принимают репетиторов на дому. При этом делают они это, когда хотят, и четких временных рамок занятия не существует.
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