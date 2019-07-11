Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли
Новостью поделилась одна из подруг голливудской актрисы. По ее словам, Анджелина Джоли в шоке от того, что ей выдал на днях старший сын. Для нее это настоящий удар в спину.
Мэддокс заявил, что ему ужасно надоели регулярные перебранки разведенных родителей, сообщает "7Дней". Из-за скандалов они, даже официально оформив развод, пока так и не смогли окончательно договориться об опеке над младшими детьми: Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен.
Молодой человек, которому через месяц исполнится 18 лет, решил, что пора прекратить ссоры и взять всю ответственность за младших членов семьи на себя. Сын Анджелины Джоли намерен побороться за право самому стать опекуном пятерых братьев и сестер. И он не остановится даже перед тем, чтобы добиться этого через суд.
Отметим, что ряд иностранных СМИ опровергает информацию об этом. Хотя, теоретически, Мэддокс имеет право на опекунство. Но сын Анджелины Джоли еще слишком молод и не имеет самостоятельного источника дохода, поэтому можно предположить, что суд вряд ли пойдет ему навстречу.
Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли категорически против того, чтобы Брэд Питт стал полноправным опекуном. Так что пока бывшие супруги продолжают скандалить.
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