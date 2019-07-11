Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Четверг 11 июля
Лента новостей
10:15
Скончался до приезда медиков: Наташа Королева напала с ножом на сожителя
09:27
Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть
08:58
Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II
08:23
Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
08:15
Почему студентка упала в обморок на встрече с Путиным
04:29
Известная теннисистка не постеснялась показать свои недостатки
02:18
Названа самая высокооплачиваемая звезда
21:51
В Москве мужчина продал в рабство подростка
21:17
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
21:16
"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
21:03
Под Москвой кассир магазина похитил крупную сумму денег
20:18
Названы самые популярные книги у москвичей
20:01
"Единая Россия" разберется с "наливайками" в жилых домах
19:38
Борисов в шоке: муж подозреваемой в ограблении банка попросил денег у зрителей Первого канала
19:16
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга
19:05
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
18:47
В петербургском метро пьяного мужчину зажало эскалатором
18:22
Гузеева прервала молчание после слухов о разводе
18:17
Самолет из Москвы совершил экстренную посадку из-за буйного пассажира
18:00
Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских
17:50
"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу
17:36
Рапунцель дала пинка вернувшемуся в "Дом-2" Яббарову
17:06
В Сочи туристка упала с обрыва
17:02
Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение
16:49
Без Богомолова: разведенка Собчак решила жить одна в доме за 40 миллионов
16:47
Руководство шоу распекает Корчевникова за полноту
16:38
Почему Лайма Вайкуле так и не вышла замуж
16:35
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
16:24
В работе соцсети "ВКонтакте" произошел массовый сбой
16:05
"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли
16:05
Госдума сокращает сроки продажи жилья без налога
15:58
Обнародовал личную переписку: Шепелев разоблачил отравление Алибасова
15:53
Был без прав: в Уфе в ДТП с мотоциклом пострадал человек
15:45
В "Росатоме" успешно закончили работы по проекту BEST
15:34
"Огонь!": Газманов с обнаженным торсом сразил наповал
15:30
"Дурак дураком": Харламов предстал в оригинальном образе
15:25
Знаменитая итальянская актриса умерла в возрасте 96 лет
15:21
Третий приступ Меркель ужаснул народ (видео)
15:15
Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом
14:50
Названа не признаваемая женщинами проблема со здоровьем
14:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года
14:43
Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
14:33
Солнцев объявил о брачном договоре с Лолитой
14:32
Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
14:32
Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа
14:29
В московской гостинице убили стюардессу
14:21
Пилот потерял сознание: вылетевший из Домодедово лайнер экстренно приземлился в Калуге
13:45
Экономные россияне перестают покупать лекарства
13:42
"В гримерке": Свиридова в подробностях рассказала о смерти
13:34
Москвичка прогуляла полученные за рождение ребенка деньги
13:23
Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником
13:04
Популярный блогер ради лайков утопил машину в реке под Москвой
12:59
Российские вареники признали опасными
12:45
"Неприятно смотреть": располневшую звезду сериала "СашаТаня" перестали узнавать
12:34
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку
12:25
"Он маньяк!": встревоженная Пугачева попросила закрыть своих детей
12:22
Скабеева показала восторгающихся Путиным молодух
12:13
В московском метро поезд наехал на девушку
12:04
Раскрыты главные секреты семейного счастья
11:52
Осталось недолго: одряхлевшему Лукашенко вынесли страшный вердикт
11:45
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
11:36
Климкин рассказал о победном плане Путина
11:34
Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
11:24
Найден запрещенный для похудения ингредиент
11:24
"Намного красивее": новую женщину Виторгана сравнили с Собчак
11:17
Стала известна виновница расставания Шейк с Купером
11:04
Запад начал атаку на российскую атомную энергетику
10:53
Нарушил обещания: Путин рассказал о скверном поступке пустослова Обамы
10:42
Оскандалившаяся дочь Алсу дерзко ответила на нападки
10:35
Познер авторитетно отчитал оскорбившего Путина грузинского журналиста
10:17
"Это было несложно": Стоянов похудел на 22 килограмма
09:47
Запрет на "Евровидение": Украина больно отлупила своих детей
09:37
Порошенко публично врезал Зеленскому
09:25
Россиянка стояла в очереди за жильем 55 лет и получила отказ
09:24
Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении
09:20
Анджелину Джоли поймали в нижнем белье
08:47
Умерла звезда фильма "Люди в черном"
08:30
Лобода предъявила своего самого главного мужчину
08:16
"Он дебил?": Малахова "распяли" за обращение к Зеленскому
08:07
"Послал всех": неожиданное заявление Путина переполошило народ
06:08
Безграмотную Кудрявцеву ткнули носом в грубые ошибки
04:19
"Озабоченная": Серябкину заклевали за "голый" снимок
02:23
"Ты нормальная бываешь?": Варнава устроила дикие танцы в Амстердаме
00:35
Креативная Апина удивила неординарным поступком
21:48
"Анорексия": костлявая Гагарина напугала поклонников
21:41
Молодая мачеха Дарьи Мороз сделала заявление
21:36
Саакашвили сломал руку пожилой женщине
21:27
"По 16 часов не ем": Андреева морит себя голодом
21:15
В Ростове-на-Дону загорелся музыкальный театр
21:13
На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
21:10
"Съела" энергетически: Лолита Милявская избавилась от мужа-подкаблучника
20:57
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24
20:47
"Стыдоба!": крутящую задом Нюшу поставили на место
20:39
Басков впервые заговорил после смерти отца
20:10
"Надоели уколотые лица": 56-летняя Свиридова показала лицо без макияжа
20:06
Рудковская восхитила Литвинову роскошным завтраком
20:02
Известный миллиардер скончался в возрасте 89 лет после тяжелой болезни
19:41
Студентка потеряла сознание на встрече с Путиным
19:40
Заигрался с правосудием
19:40
"Горько!": болтливый Сорокин раструбил о свадьбе Волочковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Национальное шоу "Кострома" представит более 600 костюмов разных народов
"Ты всегда можешь вернуться": обращение Арбениной к ушедшей с цыганским табором дочери
День любви, семьи и верности Пугачева встретила с бутылкой и чужими людьми
Малахов срочно обратился к Зеленскому из-за угроз расправы и запугиваний
Заявившая об изменениях Высоцкая предстала без лифчика
Пугачева эмоционально отреагировала на интимное фото Лободы с детьми
Шоу-бизнес

Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Приемный сын артистки и Брэда Питта устал от постоянных ссор родителей. Мэддокс решил судиться с Анджелиной Джоли и отцом.
прочитано 131 раз

Новостью поделилась одна из подруг голливудской актрисы. По ее словам, Анджелина Джоли в шоке  от того, что ей выдал на днях  старший сын. Для нее это настоящий удар в спину.

ПО ТЕМЕ

Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Мэддокс заявил, что ему ужасно надоели регулярные перебранки разведенных родителей, сообщает "7Дней". Из-за скандалов они, даже официально оформив развод, пока так и не смогли окончательно договориться об опеке над младшими детьми: Паксом, Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен. 

Молодой человек, которому через месяц исполнится 18 лет, решил, что пора прекратить ссоры и взять всю ответственность за младших членов семьи на себя. Сын Анджелины Джоли намерен побороться за право самому стать опекуном пятерых братьев и сестер. И он не остановится даже перед тем, чтобы добиться этого через суд.

Отметим, что ряд иностранных СМИ опровергает информацию об этом. Хотя, теоретически, Мэддокс имеет право на опекунство. Но сын Анджелины Джоли еще слишком молод и не имеет самостоятельного источника дохода, поэтому можно предположить, что суд вряд ли пойдет ему навстречу.

Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли категорически против того, чтобы Брэд Питт стал полноправным опекуном. Так что пока бывшие супруги продолжают скандалить.

Автор: Валерия Нарская11 июля 2019, 10:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
"Очень тупой": британский посол ушел в отставку после нападок Трампа
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
Украинцы отыгрались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
Маркл впервые вывела в свет двухмесячного сына
"Показуха": известная певица пошла против Пугачевой

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Экономика

Скоро рухнет: рублю предрекли катастрофическое падение

Каким будет курс рубля
Шоу-бизнес

"Превратилась в Пузову": разжиревшую Бузову жестоко высмеяли

Телеведущая "заедает" стресс
Шоу-бизнес

Вдова три месяца жила с мертвым народным артистом

Жена пошла против воли певца
Шоу-бизнес

"Продвигать детей не буду": Эмин отказался идти по стопам семейства Алсу

Певец рассказал о личном

Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

Фоторепортажи

Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
"Все болит": звезда Playboy с необъятной грудью пожаловалась на невыносимую боль
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru