"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз

Алена Хмельницкая вернулась из Испании. Из жаркой страны популярная актриса привезла целый букет заболеваний.

О проблемах со здоровьем у популярной актрисы стало известно после того, как Алена Хмельницкая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию рентгеновского снимка. "Гайморит, стремящийся к фронтиту, односторонняя пневмония, кашель, от которого невозможно спать, и все остальные прЭлести с этим связанные... У меня такой букет впервые! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – перечислила свои диагнозы артистка.

Впрочем, Хмельницкая не намерена сдаваться. Актриса заявила, что покажет "испанскому вирусу" "кузькину мать". "Главное – позитивный настрой!!! Всем здоровья!!!" – пожелала многочисленным поклонникам звезда. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления любимой актрисе, а многие предложили даже варианты лечения.

Отметим, что в Испании актриса отдыхала с дочерьми. Интересно, что там артистка была почти месяц. В Испании же Алена Хмельницкая справила день рождения младшей – Ксении. Девочке исполнилось девять лет. Актриса родила дочь от известного режиссера и продюсера Тиграна Кеосаяна.

Примечательно, что поздравить наследницу приехал и отец. Компанию ему составила нынешняя супруга, журналистка Маргарита Симоньян. После развода Алена Хмельницкая осталась не только в хороших отношениях с экс-супругом, но даже смогла подружиться с его нынешней избранницей.