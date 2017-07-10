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В любимом Алены Хмельницкой признали Венсана Касселя

Алена Хмельницкая. Фото: instagram.com/alxmel
Известная артистка Алена Хмельницкая поделилась в Instagram фото с романтической прогулки. Подписчики красавицы увидели в ее кудрявом спутнике французского актера Венсана Касселя и легендарного поэта Александра Пушкина.
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Свой портрет с загадочным мужчиной, стоящим спиной к объективу, 46-летняя Хмельницкая подписала хештегами: #прогулкипопитеру, #впитересолнце, #выходной, #проводитевремяслюбимыми ❤️ и #всемлюбвиимира.

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Смайл с сердцем и слова "проводите время с любимыми" наводят на мысли о том, что Алена отправилась гулять с бойфрендом, который, к слову, мало того, что отвернулся от камеры, так еще и спрятал лицо под темными очками.

Подписчики актрисы стали строить догадки, что за мужчина был удостоен чести  сходить на свидание с очаровательной Хмельницкой. "Неужели сам Пушкин???👍🏻😂🌺", "Мужчина похож на Венсана Касселя;)", "Александр , это точно)", – ступили в дискуссию любопытные девушки.

Другие традиционно завалили актрису комплиментами: "Романтик, ну такая красивая!!!!", "Умничка Алена!!! Так и надо !!! Счастья Вам и добра!!!", "Очень красивая!!!!!!!!!", "Моя любимая самая лучшая актриса (артистка)))) безмерное уважение вашему труду)) и профессионализму".

Публикация от alxmel (@alxmel)

Отметим, что по самым свежим сводкам светских репортеров, Алена счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. Влюбленные живут вместе. До этого встречались, прекрасно проводили досуг. "И в принципе так могло бы продолжаться и дальше. Мне нравилась эта легкость – я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе", – не так давно рассказывала в интервью звезда кино.

Примечательно, что у Хмельницкой и Синюшина разные сферы деятельности. По словам Алены, ее избранник занимается бизнесом в области музыки, но с технической стороны. "А любит то, что люблю я. Надо просто чувствовать друг друга., – убеждена артистка. – У Саши есть друзья и знакомые из актерского мира, с которыми он общается, поэтому для него все это не в новинку".

По мнению Хмельницкой, профессия для партнеров не имеет абсолютно никакого значения. "Вы необязательно должны быть из одного круга. Пока у нас все гармонично. Будем надеяться, что так и будет", – позитивно мыслит Алена.

Автор: Иннокентий Звездинский10 июля 2017, 22:34
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