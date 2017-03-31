46-летняя Хмельницкая рассказала о беременности

Актриса Алена Хмельницкая дала откровенное интервью о личной жизни. Звезда фильмов "Сердца трех" и "Ландыш серебристый" рассказала о беременности и новой любви.

Алена Хмельницкая счастливая мать двух дочерей. У них внушительная разница в возрасте: старшей Александре 22 года, а младшей Ксении – шесть. По признанию актрисы, вторая беременность была долгожданной. "Абсолютно четко помню, как однажды утром проснулась и физически ощутила, что у меня обязательно должен быть еще ребенок. Я думаю, что Ксюша постучалась ко мне. И с того момента мы с Тиграном (на тот момент супруг актрисы режиссер Тигран Кеосаян. – Прим.ред.) вплотную занялись этим вопросом. Муж был очень "за", он всегда говорил, что детей в семье должно быть как минимум двое. Беременность была долгожданной, и я тогда настолько погрузилась в эти свои эмоции, что, честно говоря, наверное, отпустила какие-то вещи. Меня ничего особенно не волновало, я ничем особенно не интересовалась. А у Тиграна была своя телевизионная программа, которой он был очень увлечен", – рассказала Хмельницкая.

Алена высказалась и о разрыве с Тиграном. По ее мнению, в расставании всегда виноваты оба. "Я думаю, что мы еще раньше пошли немного в разные стороны. Наверное, перемены начинаются, когда тебя в отношениях перестает что-то остро волновать. Но ты думаешь: "В принципе все ведь неплохо? Зачем что-то менять?" А это ошибка. Ничего не произошло вдруг, это развивалось в течение достаточно долгого времени. И наше расставание ни для кого из нас не стало какой-то неожиданностью", – отметила Алена.

Сейчас актриса счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Синюшиным. Влюбленные живут вместе. "А до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше. Мне нравилась эта легкость – я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе", – цитирует актрису Woman Hit.

Примечательно, что у Хмельницкой и Синюшина разные сферы деятельности. Алена рассказала: "Он занимается бизнесом в области музыки, но с технической стороны. А любит то, что люблю я. Надо просто чувствовать друг друга. У Саши есть друзья и знакомые из актерского мира, с которыми он общается, поэтому для него все это не в новинку. А вообще профессия не имеет абсолютно никакого значения. Вы необязательно должны быть из одного круга. Пока у нас все гармонично. Будем надеяться, что так и будет".