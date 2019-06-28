В семью Аниты Цой пришла беда
Дом артистки, который находится в подмосковной Лобне, затопило из-за ливней. Анита Цой не сомкнула глаз за всю ночь в борьбе со стихией.
"Затопило нас по полной программе. Над газоном по щиколотку вода стояла над уровнем земли. Так по всему участку. Работали насосы, откачивали воду из колодцев", - рассказала исполнительница. По ее словам, 27 июня с 12:00 мск в Лобне пошел ливень, который продолжался всю ночь.
"Сотрудники откачивали, спасатели приехали. Катастрофа была! Ужас!" – добавила артистка. Она отметила, что вода пошла даже в подвал дома.
"До пяти часов утра мы выносили вещи, выкачивали воду!" – пожаловалась Анита Цой.
После того как певица отработает на съемочной площадке, ей предстоит поездка в строительный магазин. По словам Аниты Цой, нужно купить еще четыре насоса, ведь дожди будут лить еще несколько дней. Работы по спасению дома звезды продолжаются.
Поклонники Аниты Цой оставили под ее постом слова поддержки и сочувствия. Некоторые из них оказались в похожей ситуации.
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