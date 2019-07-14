"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением
В личном микроблоге актриса рассказала, что склонна к полноте. Лишний вес появляется даже от одного взгляда на еду. "Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше", – заявила Кристина Асмус.
Чтобы поддерживать стройную фигуру, звезда изнуряет себя экстремальными диетами. Перед съемками или премьерой спектакля она может не есть целую неделю. Ежедневный рацион звезды составляет чашка кофе и одно яблоко.
Кристина Асмус призывает поклонников не следовать ее примеру. В противном случае такая диета может серьезно сказаться на здоровье. "Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте так! Это плохо для здоровья", – обратилась к поклонникам звезда.
Пока одни подписчики поблагодарили артистку за откровенность, другие пользователи не на шутку испугались за здоровье звезды и назвали ее заявление "диким". "Такие голодания и потом приступы обжорства очень вредны для ЖКТ и поджелудочной железы", "Тут надо к психологу, ведь от куска торта или пиццы вы не поправитесь на 5 килограммов", – выразили мнение пользователи.
Звезда получила проблемы со здоровьем из-за диеты
Артист поговорил с журналистами
Телеведущая защитила наследницу
Певица прервала молчание
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
А нам астролог сказала всю правду!
Макдональдс
Страпон
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Как назвать собаку?
Жена алкоголичка
Обязательно ли играть свадьбу?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Хочу забеременеть в тайне от него
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
я люблю сексуальных
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Как?
Очень навязчивый