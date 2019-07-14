"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением

Российская актриса призналась, что боится набрать лишние килограммы. Перед важными съемками Кристина Асмус на протяжении нескольких дней морит себя голодом.

В личном микроблоге актриса рассказала, что склонна к полноте. Лишний вес появляется даже от одного взгляда на еду. "Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше", – заявила Кристина Асмус.

Чтобы поддерживать стройную фигуру, звезда изнуряет себя экстремальными диетами. Перед съемками или премьерой спектакля она может не есть целую неделю. Ежедневный рацион звезды составляет чашка кофе и одно яблоко.

Кристина Асмус призывает поклонников не следовать ее примеру. В противном случае такая диета может серьезно сказаться на здоровье. "Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте так! Это плохо для здоровья", – обратилась к поклонникам звезда.

Пока одни подписчики поблагодарили артистку за откровенность, другие пользователи не на шутку испугались за здоровье звезды и назвали ее заявление "диким". "Такие голодания и потом приступы обжорства очень вредны для ЖКТ и поджелудочной железы", "Тут надо к психологу, ведь от куска торта или пиццы вы не поправитесь на 5 килограммов", – выразили мнение пользователи.