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"Не делайте так!" – истощенная Асмус ужаснула диким заявлением

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Российская актриса призналась, что боится набрать лишние килограммы. Перед важными съемками Кристина Асмус на протяжении нескольких дней морит себя голодом.

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В личном микроблоге актриса рассказала, что склонна к полноте. Лишний вес появляется даже от одного взгляда на еду. "Причем, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше", – заявила Кристина Асмус.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Чтобы поддерживать стройную фигуру, звезда изнуряет себя экстремальными диетами. Перед съемками или премьерой спектакля она может не есть целую неделю. Ежедневный рацион звезды составляет чашка кофе и одно яблоко.

Кристина Асмус призывает поклонников не следовать ее примеру. В противном случае такая диета может серьезно сказаться на здоровье. "Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте так! Это плохо для здоровья", – обратилась к поклонникам звезда.

Пока одни подписчики поблагодарили артистку за откровенность, другие пользователи не на шутку испугались за здоровье звезды и назвали ее заявление "диким". "Такие голодания и потом приступы обжорства очень вредны для ЖКТ и поджелудочной железы", "Тут надо к психологу, ведь от куска торта или пиццы вы не поправитесь на 5 килограммов", – выразили мнение пользователи.

Автор: Полина Крылова14 июля 2019, 14:58

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