Кристина Асмус изуродовала свое лицо

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram снимок, где она запечатлена в глубокой старости. "Побочка от Хлоргексидина", – подписала актриса снимок, на котором она выглядит как 80-летняя пенсионерка.
Поклонники оценили юмор артистки. "Французская бабушка из Парижа", "Американская пенсионерка", "Такая добрая, шведская бабушка Кристи", "Мои года – мое богатство", – шутили пользователи Сети.
Многие отметили, что несмотря на возраст, Асмус остается такой же красавицей. "Даже бабушка милая!", "Симпатичная бабуля!", – отмечали поклонники.
"Вы очаровательны и в таком виде", – признался фолловер.
Напомним, Кристина уже 7 лет в отношениях с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. В одном интервью звезда призналась, что их с юмористом объединил футбол. Они начали переписываться в Twitter и зацепились за эту тему, общение продолжилось, но уже вживую.В 2013 году влюбленные поженились. Еще через год у них родилась чудесная дочка – Анастасия. Пара до сих пор счастлива в браке.
В 2013 году влюбленные поженились. Еще через год у них родилась чудесная дочка – Анастасия. Пара до сих пор счастлива в браке.
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