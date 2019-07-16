"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей

Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали в передаче "Говорящие головы", как снимали документальный фильм об Анастасии Волочковой. Балерина, по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день съемок не выпускала бутылку из рук, а потом чуть не сорвала командировку, забыв дома паспорт.
"Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – сказала Шихман.
Журналисты решили послушать вторую сторону и связались с Анастасией. Та не растерялась. "Я не знаю эту женщину, но меня это не удивляет. Не первый раз на моем имени пытаются словить хайп. Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу на YouTube. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится", – дерзко ответила Волочкова репортерам сайта "Комсомольская правда".
Балерина заявила, что становится только сильнее от нападок и льющихся на нее помоев. По словам артистки, на ней паразитируют желтые СМИ, привлекая внимание к "никчемным порталам" и накручивая рейтинги. Анастасия привела пример: за неделю ее четыре раза выдали замуж, причем за разных мужчин.
По словам звезды, ей сделал предложение сын художника Никаса Сафронова, и она обещала подумать. "Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью", – заключила Анастасия Волочкова.
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