"Хотите убить меня?": Волочкова дерзко ответила известной ведущей

На днях ведущая и журналистка Ирина Шихман пожаловалась на трудности работы с Анастасией Волочковой. Якобы балерина требовала алкоголь и чуть не сорвала командировку. Артистка выступила с ответом.

Журналистка Ирина Шихман и режиссер Никита Лойк рассказали в передаче "Говорящие головы", как снимали документальный фильм об Анастасии Волочковой. Балерина, по их словам, оставила о себе крайне неприятное впечатление: весь первый день съемок не выпускала бутылку из рук, а потом чуть не сорвала командировку, забыв дома паспорт.

"Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – сказала Шихман.

Журналисты решили послушать вторую сторону и связались с Анастасией. Та не растерялась. "Я не знаю эту женщину, но меня это не удивляет. Не первый раз на моем имени пытаются словить хайп. Вспомните хотя бы историю с Ксенией Собчак, которая пришла ко мне в дом со скрытыми камерами ради просмотров своего шоу на YouTube. Почему я должна оправдываться все время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится", – дерзко ответила Волочкова репортерам сайта "Комсомольская правда".

Балерина заявила, что становится только сильнее от нападок и льющихся на нее помоев. По словам артистки, на ней паразитируют желтые СМИ, привлекая внимание к "никчемным порталам" и накручивая рейтинги. Анастасия привела пример: за неделю ее четыре раза выдали замуж, причем за разных мужчин.

По словам звезды, ей сделал предложение сын художника Никаса Сафронова, и она обещала подумать. "Так что мне не до сплетен. Я живу счастливой женской и творческой жизнью", – заключила Анастасия Волочкова.