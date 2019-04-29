Летучая взбесила народ снимком в "распашонке" на Пасху
Телеведущая Елена Летучая вызвала волну негодования у своих подписчиков в Instagram, опубликовав в Пасху фотографию у церкви. В частности, поклонники Летучий пришли в недоумение от ее неуместного, по их мнению, наряда.
Большинство пользователей отметили, что надетое Летучей платье-рубашка напоминает скорее странную распашонку. Но больше всего юзеров раззадорил тот факт, что публикация, вероятно, рекламная. По их мнению, в день Пасхи стоило удержаться от таких постов.
"Как же не отметить, где купила платье… Или история о том, как за рекламный бюджет люди готовы на все и в любой день календаря…" – недоумевает в комментариях один из поклонников Летучей.
"Леночка, это перебор уже! Перестарались", – добавил другой.
Также вопросы у пользователей вызвал и цвет платка телеведущей. Они сочли неприемлемым приходить в церковь в черном платке в столь важный день, пишет "Пятый канал".
Впрочем, некоторые преданные поклонники все же поддержали Летучую, отметив, что она прекрасно выглядит. "Только и ждете, чтобы обрушить тонну недовольства из-за не того цвета платка или платья. Лицемерные „верующие“", – не сдержался один из комментаторов.
При этом несмотря на вышеописанный спор фотография Летучей собрала 40 тысяч лайков за несколько часов с момента публикации.
С эфира сняли фильм о победе Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети"
Наследник Примадонны выучил молитву
Примадонна поступила благородно
Дрессировщик пожалел участников шоу
Популярные темы форума
Зеленский стал президентом Украины!
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Мигранты..это зло?
Хочет сумку за 200 тысяч
Где найти достойную женщину?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Не предложил выплатить мою ипотеку
Собачники афигели
Вопрос админу
Почему осуждают?
Выйти замуж,это противно.
бедный муж
Ищу девушку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Жениться лучше на мусульманке.
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Почему все хотят изучать английский?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Нет секса в отношениях
Как часто ранние браки распадаются?
Хочу Ребенка
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Какая диета при колите кишечника?
Квартира Началовой Юлии
Беременна от бывшего