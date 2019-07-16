"Юля пришла бы в ужас": родственники Началовой сговорились с телевизионщиками

Певец Александр Панайотов осуждает тех, кто наживается на имени покойной Юлии Началовой. Оказывается, на могилу звезды уже продают паломнические туры. Меж тем близкие звезды заключили контракт с "Первым каналом".

В Сети предлагают экскурсии на Троекуровское кладбище. Ушлые предприниматели обещают за небольшое вознаграждение сопроводить любого желающего к захоронению Юлии Началовой. Особым спросом эта услуга стала пользоваться после того, как в программе Андрея Малахова рассказали о чудесах, которые творятся на погосте.

"Я считаю, что людей, которые всеми способами пытаются нажиться на имени Юли, надо сажать в тюрьму! Аферисты и жулики не должны пачкать имя Юли! Мне кажется, что те, кто этим занимается, больны психически. Разве можно организовывать туры на могилу человека? Конечно, и те, кто покупает эти туры, больны", – говорит Александр Панайотов.

По словам артиста, Юлия Началова не была святой. Вокалист не понимает, как большое горе превратили в бесконечный телесериал.

"Распиарили смерть Юли на всю катушку. Трагедию превратили в шоу, которое стало популярным. Мне кажется, что Юля пришла бы в ужас от того, что сейчас происходит. Если бы она знала, что творится вокруг ее имени, была бы в шоке! Мы с ней были очень близки. Над половиной программ она просто посмеялась бы, а второй половине – ужаснулась", – цитирует Александра Панайотова Sobesednik.ru.

Судя по всему, уже осенью российских зрителей ожидает еще одна волна ток-шоу о Юлии Началовой. Дело в том, что в сентябре родственники певицы – ее родители и дочь Вера – вступят в право наследования.

После близких знаменитости ожидают долгие судебные разбирательства с бывшим гражданским мужем артистки футболистом Александром Фроловым. Сообщается, что родственники Юлии Началовой заключили эксклюзивный контракт с "Первым каналом", который будет информировать общественность о происходящем в их семье.