"Мальчик или девочка?" – Седокова ловко ушла от вопроса о новой беременности

Певица стала участницей нового выпуска "Звездных флюИдов" от YouTube-блогера Иды Галич. Анна Седокова заинтриговала зрителей.

Звезда рассказала ведущей историю из своей жизни. "15 лет тому назад я была впервые номинирована на эту премию Муз-ТВ в составе группы "Виа Гра", но меня туда не взяли. Я тогда была беременная, дома сидела. Я ушла из группы. Это боль...", - поделилась Анна Седокова. Ида Галич задала знаменитости вопрос: "Ты в этот раз не беременная?" Однако Анна Седокова лишь загадочно улыбнулась и рассмеялась, решив сохранить интригу. "Пишите в комментариях, кто будет: мальчик или девочка?" – предложила блогер подписчикам своего канала.

Отметим, у певицы трое детей: восьмилетняя Моника живет со своим отцом – экс-супругом Анны Седоковой – бизнесменом Максимом Чернявским. После расставания с ним звезда родила сына Гектора в отношениях с новым возлюбленным, но их роман продлился недолго.

Как писали "Дни.ру", Анна Седокова осталась наедине с проблемами во время тяжелого развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторону бывшего мужа. За время тяжелой процедуры развода певицу даже пытались лишить материнских прав.

Напомним, ранее Анна Седокова выпустила новый клип "Яжемать". У многих россиян он вызвал шок. Раскритиковала его в своем микроблоге в "ЖЖ" и скандальный блогер Лена Миро, которая уверена, что Анна Седокова ведет себя недостойно и подает дурной пример другим матерям.