"Жир": оголившую зад Седокову затравили за внешний вид
Певица отдыхает на курорте в Греции, откуда решила порадовать поклонников горячими фото. На одном из них она предстала в маленьком бикини, лежа в откровенной позе. Анна Седокова показала свои аппетитные формы во всей красе.
Многие комментаторы пришли к выводу, что артистка перебарщивает с "полуголыми" фото, переступая черту вульгарности. Кто-то предположил, что певица использует фотошоп, чтобы скрыть целлюлит, передает Life.
Подписчики отметили, что Седокова заметно набрала вес. "Аня, надо бы немного похудеть, а то, кажется, поправились чуток и выглядите на свой возраст. Худоба всегда немного скидывает возраст", "Жир", "Лучше бы мозги свои показали", "Силиконовая кукла", "Ваша нагота уже всем надоела!" – затравили певицу за внешний вид фолловеры.
Позже Анна Седокова и сама затронула тему диеты, выложив фото, сделанное за завтраком. Примечательно, что на тарелке звезды – булочки. Певица рассказала, что в отпуске позволяет себе насладиться лакомствами, но только в сочетании с тренировками.
Отметим, что в последние месяцы Анна Седокова часто публикует откровенные фото. А поклонники не устают критиковать за это свою любимицу.
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