"Жир": оголившую зад Седокову затравили за внешний вид

Певица выложила в Instagram пикантные снимки в купальнике. Помимо лестных отзывов, Анна Седокова подверглась беспощадной критике пользователей соцсети.

Певица отдыхает на курорте в Греции, откуда решила порадовать поклонников горячими фото. На одном из них она предстала в маленьком бикини, лежа в откровенной позе. Анна Седокова показала свои аппетитные формы во всей красе.

Многие комментаторы пришли к выводу, что артистка перебарщивает с "полуголыми" фото, переступая черту вульгарности. Кто-то предположил, что певица использует фотошоп, чтобы скрыть целлюлит, передает Life.

Подписчики отметили, что Седокова заметно набрала вес. "Аня, надо бы немного похудеть, а то, кажется, поправились чуток и выглядите на свой возраст. Худоба всегда немного скидывает возраст", "Жир", "Лучше бы мозги свои показали", "Силиконовая кукла", "Ваша нагота уже всем надоела!" – затравили певицу за внешний вид фолловеры.

Позже Анна Седокова и сама затронула тему диеты, выложив фото, сделанное за завтраком. Примечательно, что на тарелке звезды – булочки. Певица рассказала, что в отпуске позволяет себе насладиться лакомствами, но только в сочетании с тренировками.

Отметим, что в последние месяцы Анна Седокова часто публикует откровенные фото. А поклонники не устают критиковать за это свою любимицу.