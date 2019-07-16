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Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева решилась на юбилейный тур. Уже известно, что осенью Примадонна даст несколько концертов. Один из них пройдет в Минске. Самый известный художник страны Никас Сафронов уверен: Примадонна все делает правильно – на пенсию ей рановато. 
прочитано 1441 раз

"Алла интересна людям, – заверил Никас корреспондента "Дни.ру". – Пока ее хотят видеть, почему не выходить на сцену? Вспомните, какой ажиотаж был перед ее концертом в Москве весной. Люди за несколько месяцев раскупили все билеты, а спекулянты продавали их по 300 тысяч рублей в партер. Решение Пугачевой выступать и дальше лично я поддерживаю".

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По его мнению, Алла Борисовна еще сможет радовать поклонников ближайшие несколько лет. Примадонну-пенсионерку, которая предпочитает сажать в саду цветочки вместо того, чтобы "зажигать" на сцене, мы увидим не скоро. 

"Пугачева – легенда, певица, которую боготворят. Но даже божеству периодически требуются внимание публики, ощущение востребованности и понимание того, что ты творишь не впустую, что твои песни нужны, их ждут", – считает художник.

По мнению Никаса, возможно, Примадонна давно бы покончила с сольной карьерой, если бы не Максим Галкин и их дети. "С Максимом Алла по-настоящему стала счастливой. Мне очень нравится их союз, очень гармоничная пара. Максим ее заряжает той энергией, которая нужна артистке, а дети добавляют позитивный настрой и живую энергетику. Все-таки, как бы ни ругали браки, в которых у мужа с женой большая разница в возрасте, талантливым людям такой союз может давать дополнительный толчок для творчества. От этого в конечном итоге выигрывают поклонники. Так что Алла еще слишком молода для пенсии", – категорично заявил Сафронов.

Автор: 16 июля 2019, 14:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Всем хочется поржать над молодящейся бабкой. Она очень забавная. С детками и молодым якобы мужем. Сафронов тоже уже старенький. Но все бегает по каналам, рассказывает о том, как его любят женщины. Как много у него детей))). Художник Шилов в этом плане ведёт себя очень достойно. Ничего о личной жизни, только о творчестве. Как все по-разному ведут себя в старости))).
Юшка
Ответить
Василиса Cвета и Володя
да алла слишком стара для сцены и туров и давно интересна лишь распутным образом жизни,прикольно смотреть на молодящююся бабку и кучю лизунов возле
лизуны приторные у приторной совхозно -навозной старухляди ротару..вот там секта зомбаков..всё простят своей "багинюшке"- и фанеру и глупый репертуаришко
Василисасветаволодя, а при чем здесь Ротару? Покоя не дают вам наша богинюшка? Однозначно!
Гость
Ответить
А Сафронов в курсе???, что СМИ приписывают ему такой бред?
Если же он в сознании говорил этот бред, ему пора в психушку.
Василиса Cвета и Володя
Ответить
Гость
да алла слишком стара для сцены и туров и давно интересна лишь распутным образом жизни,прикольно смотреть на молодящююся бабку и кучю лизунов возле
лизуны приторные у приторной совхозно -навозной старухляди ротару..вот там секта зомбаков..всё простят своей "багинюшке"- и фанеру и глупый репертуаришко
Мила Милая
Ответить
света
ДО КАКИХ ПОР ВЕСЬ ЭТОТ БАЛАГАН ЦЫГАНСКИЙ БУДЕТ ГАСТРОЛИРОВАТЬ ПО ПРОСТОРАМ ИНТЕРНЕТА??? НАДОЕЛИ!!!!!!!!!!! НАДОЕЛИ!!!!!!!!!!! УБЕРИТЕ!!!!!
Усыпить- единственный выход
света
Ответить
ДО КАКИХ ПОР ВЕСЬ ЭТОТ БАЛАГАН ЦЫГАНСКИЙ БУДЕТ ГАСТРОЛИРОВАТЬ ПО ПРОСТОРАМ ИНТЕРНЕТА??? НАДОЕЛИ!!!!!!!!!!! НАДОЕЛИ!!!!!!!!!!! УБЕРИТЕ!!!!!
Тината
Ответить
Уходы и приходы. Не фиг на Кобзона бочку, было " катить"? Фанерить- не привыкать, ей! Идиотов- тысячи и пойдут на её, так называемые концерты. Желания смотреть на её мощи и пропитой хрип- нет никакого.
Гость
Ответить
да алла слишком стара для сцены и туров и давно интересна лишь распутным образом жизни,прикольно смотреть на молодящююся бабку и кучю лизунов возле
1

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