Сафронов категорично высказался о пенсионерке Пугачевой

Алла Пугачева решилась на юбилейный тур. Уже известно, что осенью Примадонна даст несколько концертов. Один из них пройдет в Минске. Самый известный художник страны Никас Сафронов уверен: Примадонна все делает правильно – на пенсию ей рановато.



"Алла интересна людям, – заверил Никас корреспондента "Дни.ру". – Пока ее хотят видеть, почему не выходить на сцену? Вспомните, какой ажиотаж был перед ее концертом в Москве весной. Люди за несколько месяцев раскупили все билеты, а спекулянты продавали их по 300 тысяч рублей в партер. Решение Пугачевой выступать и дальше лично я поддерживаю".

По его мнению, Алла Борисовна еще сможет радовать поклонников ближайшие несколько лет. Примадонну-пенсионерку, которая предпочитает сажать в саду цветочки вместо того, чтобы "зажигать" на сцене, мы увидим не скоро.

"Пугачева – легенда, певица, которую боготворят. Но даже божеству периодически требуются внимание публики, ощущение востребованности и понимание того, что ты творишь не впустую, что твои песни нужны, их ждут", – считает художник.

По мнению Никаса, возможно, Примадонна давно бы покончила с сольной карьерой, если бы не Максим Галкин и их дети. "С Максимом Алла по-настоящему стала счастливой. Мне очень нравится их союз, очень гармоничная пара. Максим ее заряжает той энергией, которая нужна артистке, а дети добавляют позитивный настрой и живую энергетику. Все-таки, как бы ни ругали браки, в которых у мужа с женой большая разница в возрасте, талантливым людям такой союз может давать дополнительный толчок для творчества. От этого в конечном итоге выигрывают поклонники. Так что Алла еще слишком молода для пенсии", – категорично заявил Сафронов.