"Тыжемать": Дайнеко призналась в зависимости от откровенных съемок

Поклонники Виктории Дайнеко не разделяют ее страсти к снимкам в стиле ню: артистка часто принимала участие в откровенных фотосессиях и украшала обложки глянцевых изданий для мужчин. Певице твердят, что она подает плохой пример своей четырехлетней дочери Лидии.
Дайнеко устала от подобных комментариев и решила разъяснить свою позицию. По словам звезды, материнство не исключает того факта, что она остается женщиной.
"Если я мама, это не значит, что я не мечтаю сняться в мужском журнале или в кино на шпильках и с автоматом, как Анджелина Джоли. Я не плоский лист бумаги, у меня все-таки чуть больше граней", – цитирует певицу StarHit.
Напомним, что дочь Виктории Дайнеко широкая публика до сих пор не видела – исполнительница не опубликовала ни одной фотографии в соцсетях. Впрочем, подробностями жизни своей принцессы она делится охотно.
В частности, Виктория Дайнеко рассказала, что дочь часто сопровождает ее в путешествиях. Певица не видит проблем в том, чтобы отправиться в поездку с ребенком. Виктория хочет, чтобы маленькая Лидия переживала тот же восторг, который испытывает от поездок сама артистка.
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