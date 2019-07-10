Безграмотную Кудрявцеву ткнули носом в грубые ошибки
Лера Кудрявцева призналась, что из-за засилья соцсетей начала, как и многие другие, выдавать желаемое за действительное. Когда думаешь о том, как тебя воспринимают другие люди, в том числе поклонники, начинаешь "редактировать" свою внешность и слова – чтобы соответствовать ожиданиям.
"Instagram, конечно, платформа самолюбования. Все идеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя их никто не просит, заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои, полистаешь так и думаешь – е-мое! И давай фотошопить свое неидеальное лицо, морщинки… Да нет идеальных, нет правильных", – подписала очередную фотографию телеведущая.
Лере Кудрявцевой надоела постоянная необходимость казаться идеальной. Звезда уже сделала первые шаги в сторону "естественности": она, не стесняясь, рассказала, как поняла, что употребляет слишком часто алкоголь, – и полностью отказалась от горячительных напитков. Лера честно говорит, что матерится, а еще ест по ночам.
Поклонникам порыв телезвезды пришелся по душе. Большинство согласились с точкой зрения Леры Кудрявцевой. Но нашлись среди них и ревнители чистоты русского языка. Один из комментаторов сначала признался телеведущей в любви, а потом попросил все же ставить знаки препинания в своих постах. Звезда ответила лаконично и без затей. "Нет", – написала Кудрявцева.
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