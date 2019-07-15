"Не все подвластно косметике": стилист пришел в ужас от вида исхудавшей Хлебниковой

Появление Марины Хлебниковой в ток-шоу Андрея Малахова обсуждают уже несколько недель. Поклонники не узнали звезду 90-х.

Артистка появилась в студии программы "Привет, Андрей!", чтобы поддержать друга – продюсера Бари Алибасова. Марина Хлебникова была облачена в бежевое платье с рюшами, которое подчеркивало ее нездоровую худобу. Артистка напоминала человека с анорексией.

Ведущего стилиста студии Dajmur Анастасию Николаеву внешний вид знаменитости, мягко говоря, ошарашил. Хлебниковой, по ее словам, требуется помощь.

"Если честно, меня внешний вид Хлебниковой тоже поверг в шок. Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней. Не хочется ее судить, у всех свой жизненный путь и разные проблемы, но мне за нее обидно, что довела себя до такого состояния. Да и в целом внешний вид выглядит весьма устаревшим: платье с рюшами – не актуальные уже давным-давно, украшения, прическа времен молодости моей мамы... Визажист всячески пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике", - отметила Анастасия Николаева.

Напомним, первым о проблемах Марины Хлебниковой заговорил певец Шура. Артист открыто призвал спасать артистку от алкоголизма. Поговаривают, что звезду 90-х сломала трагедия. Ее муж Антон Логинов покончил с собой в московской квартире. Именно певица нашла тело супруга. Горе сильно ударило по Марине Хлебниковой – она попала в больницу с нервным срывом.