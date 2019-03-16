Пригожин взорвался из-за дерзких нападок на Хлебникову

Жители Перми возмутились, узнав, сколько певица получит за концерт в честь юбилея "Крымской весны". За выступление в 45 минут Марине Хлебниковой выплатят 800 тысяч рублей.



Некоторые россияне обвинили артистку в жадности. Горожане посчитали, что творчество артистки не является актуальным, поэтому платить ей столь внушительную сумму не стоит.



За Марину Хлебникову вступился Иосиф Пригожин, передает Ura.ru. По мнению продюсера, российский артист самостоятельно определяет ту сумму выплаты, которую считает справедливой. Пригожин напомнил и том, что в гонорар входит множество расходов, в том числе на зарплату рабочему коллективу.

"Никто не спрашивает, на что и как живет артист. Всех почему-то интересуют только гонорары. В принципе, цена 800 тысяч для такого артиста, как Хлебникова, невысокая", – заявил продюсер. Кроме того, Пригожин привел в пример Киркорова и Валерию, которых на гастролях сопровождают от 24 до 70 человек.

Ранее появились данные о том, что продюсер Иосиф Пригожин с супругой, популярной певицей Валерией, переезжают в Израиль якобы из-за неблагополучной ситуации в России. Помощник артистки прокомментировал эту новость.

Иосиф Пригожин дал комментарий относительно слухов о переезде из России в Израиль. По словам продюсера, информация не соответствует действительности. "Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать. Ничего подобного даже близко нет", – заявил продюсер.

