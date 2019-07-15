Дерзкая Роза Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств

Соведущая программы на Первом канале "Давай поженимся" Роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова. Его пародии в Instagram набирают все больше популярности, он еще и заразил этой идеей своего друга и коллегу Тимура Батрудинова. Но вот участники его роликов, в том числе и главная сваха страны, не могут на это реагировать нормально.

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