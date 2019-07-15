Дерзкая Роза Сябитова взбунтовалась из-за бессердечных издевательств
Роза, не сдерживая эмоций, высказала резиденту Comedy Club все, что о нем думает. "То, что я вижу, не красит ребят, которые это делают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально", – высказалась коллега Ларисы Гузеевой.
Ведущая сообщила, что видела лишь один из роликов Харламова, в котором пародисты унизили одного из героев программы. Она пояснила, что именно с этим мужчиной была трагическая история. Они всей командой рыдали, когда участник рассказывал про своих родителей, до чего они его довели.
"Получается, пародисты унизили человека, который поделился бедой", – недоумевает Сябитова.
Тем не менее, Роза признала, что если их программу пародируют, это говорит о ее популярности. Как сообщает teleprogramma.pro, при этом она подчеркнула, что в целом хорошо относится к такого рода юмору, если зрителя не обманывают, дарят новые эмоции.
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