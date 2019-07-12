Адреналинщица Сябитова свалилась с большой высоты
Знаменитость снимается в новом сезоне программы "Форт Боярд". Запись ток-шоу проходит во Франции, в знаменитой каменной крепости в проливе Антьош.
По словам Сябитовой, она уже принимала участие в экстремальных проектах, поэтому решила не отказываться и в этот раз. Роза любитель пощекотать себе нервы.
"Я – адреналинщица. С возрастом начала понимать, что надо практиковать выброс адреналина, но под наблюдением врачей. Мне все-таки уже 57 лет, надо беречь себя для внуков. Но я очень хотела попасть на шоу "Форт Боярд" и "Последний герой". У меня нет фобий, поэтому для меня эта телеигра – не преодоление страхов. Она как последняя гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки", – сказала Роза Сябитова в интервью StarHit.
Телесвахе досталось испытание под названием "Ветряная мельница". Звезду заставили лечь на помост, постаравшись не перевернуть его, потом проползти до сундука, где находился ключ.
В итоге Роза с высоты свалилась в воду. Позже выяснилось, что в момент падения она сильно ударилась боком. Сябитовой потребовалась помощь врача – она не могла пошевелиться.
"Мне почти 60 лет, я — сваха, а тут такое испытание. Другие полоумные не могут сделать?" – негодовалаРоза Сябитова.
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