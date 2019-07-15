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Муж Повалий рассекретил тайную взрослую дочь

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
О талантливой семье народной артистки Украины Таисии Повалий, кажется, знают все: муж-продюсер Игорь Лихута, сын-музыкант Денис Повалий. А сейчас стало известно еще об одном ребенке.
прочитано 325 раз

"У меня есть дочь Катерина от первого брака, которая уже много лет живет в Австралии, – ошарашил корреспондента "Дни.Ру" неожиданным заявлением Игорь Лихута. – Она замужем за киевлянном Артемом Пулеметовым. У них есть дочь, моя внучка Скайли, которой 1 августа исполнится 6 лет. Она – гражданка Австралии".

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"Мой зять преподает математику в одном из лучших университетов города Брисбена, – продолжает Лихута. – Он с отличием окончил один из крупнейших вузов Америки, куда поступил без денег – просто послал свою работу в десять американских университетов и его стали приглашать все десять. Но он выбрал Корнелл Университет, где сильнейшая математических школа в мире. Потом он два года преподавал в Чикаго и выбирал из трех предложений, куда ехать дальше – его ждали в Калифорнии, Сингапуре и Австралии. Остановился на последней, ибо там сразу давали вид на жительство",

Фото: личный архив

А взрослая дочь Лихуты Катя – музыкант. "Она окончила колледж имени Глиэра с красным дипломом, училась в Национальной музыкальной академии Украины, пишет интересную симфоническую музыку, типа, концерта для трех валторн с оркестром или для кларнета, валторны и виолончели с оркестром, участвует в различных международных конкурсах пианистов, – хватается Игорь".

Фото: личный архив

"Ее музыка – довольно сложная по форме, фактуре, размеру, мне ее сложно воспринимать. Дочь про это знает и все время смеется", – заключил муж Таисии Повалий.

Фото: личный архив

Автор: Феликс Грозданов15 июля 2019, 12:25
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