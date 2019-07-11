Повалий о доходах: "По сравнению с Пугачевой я – средний класс"
Таисия Повалий в этом году отметит 55-летие. 10 декабря в Киеве в Национальном дворце искусств "Украина" она планирует представить юбилейную программу "Сьогоднi i Назавжди", где будет много песен на украинском языке. На мове будет и очередной альбом артистки. И это дань уважения к культуре своей страны. "Я чисто украинская певица, – говорит Тая. – У меня очень талантливые предки – все пели. И я в своем голосе чувствую украинские обертона, нотки".
"В Украине вообще очень много талантливых артистов, – продолжает артистка. – Я тоже, конечно, в топе (улыбается)". Но, несмотря на это, богатой Повалий себя вовсе не считает. "По сравнению, например, с той же Аллой Пугачевой или Филиппом Киркоровым, я, конечно, средний класс, – пояснила Тая. – На жизнь мне хватает, конечно, к тому же меня любят бизнесмены, которые часто пригашают на корпоративы и хорошо платят – я востребована".
Повалий пояснила, что у нее не только доходы меньше, чем у Киркорова, но и райдер поскромнее, и коллектив поменьше, да и шоу нет масштабного. "Я не привыкла к огромным театрализованным постановкам, мне нравится черный кабинет, небольшой балет и искреннее общение со зрителем, глаза в глаза что называется".
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