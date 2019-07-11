Повалий о доходах: "По сравнению с Пугачевой я – средний класс"

Творческий взлет Таисии Повалий случился в далеком 1993 году, когда она стала обладателем гран-при Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". А в этом году она приехала в Беларусь, чтобы получить специальную награду Президента Республики Беларусь Александра Лукаенко – "Через искусство – к миру и взаимопонимаю". Народной артистке Украине открыли и именную звезду на Алле лауреатов. С певицей за кулисами "Базара" встретился корреспондент "Дни.ру".



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