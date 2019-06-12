"Зачем вы отравили воду?": Повалий выступила с гневной отповедью у памятника
Музыка и поэзия – вне политики. Это доказывает масштабный документальный проект украинского телеканала "Интер" под названием "Анна Ахматова. Мужество". Он посвящен 130-летию со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века, который отметят 23 июня.
Большая часть жизни Анны Андреевны связана с Киевом. Сюда будущая поэтесса, переводчица и литературовед приехала семнадцатилетней девушкой в 1906 году – училась в Фундуклеевской гимназии, потом на юридическом факультете Высших женских курсов. Тут же начала знаменитую "Киевскую тетрадь".
Однажды, гуляя в Городском саду (ныне Мариинский парк) с двоюродной сестрой и няней, Ахматова (в ту пору еще Горенко) нашла булавку в форме лиры. Няня ей тогда напророчила, что девочка станет поэтом.
Примерно на этом же месте в 2017 году в центре украинской столицы появился памятник работы местного скульптора Александра Стельмашенко. На лицевой стороне монумента выбито: "Анна Ахматова великий поэт навеки". Возле этого изваяния Таисия Повалий и прочла одно из самых пронзительных стихотворений "Зачем вы отправили воду?" 1935 года.
Певица появилась в черном одеянии, да и весь монохромный ролик – стильный, сдержанный, лаконичный – весьма созвучен произведению Анны Андреевны. Оно открывается рядом гневных риторических вопросов, которые актуальны и по сей день. Ахматова пишет о покушении на неприкосновенность безусловных ценностей, освященных общечеловеческой историей, перечисляет преступления, которым не находит оправдания.
Таисия Повалий призналась, что эти строки ей очень понятны и соответствую сегодняшнему настроению, миропониманию. Поэтому для проекта и решила читать именно их.
"Господи,
насколько же это жизненно и актуально. Очень сильно", "До боли точны
стихи Ахматовой и по сей день. Вы сильная, Тая", "Я плачу, очень проникновенно
прочитано", "Мурашки по телу", – комментируют восторженные поклонники
артистки в социальной сети Instagram.
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