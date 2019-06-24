Бородина признала кризис в отношениях

Ксения Бородина признает существование такого явления, как кризис в семейных отношениях. Однако телеведущая не верит, что они зависят от того, как долго пара живет вместе. Звезда разоткровенничалась с поклонниками в эфире своего микроблога.

Ксения Бородина подняла серьезную тему семейных отношений в Instagram stories. Телеведущая высказывала свое экспертное мнение, отвечая на вопросы фанатов. В частности, 36-летняя звезда "Дома-2" рассказала, что она думает о кризисе в браке.

Отвечая на вопрос одной из поклонниц, Ксения Бородина призналась: она верит в то, что в семейных отношениях время от времени наступают периоды кризиса. При этом телеведущая не видит связи этого явления с продолжительностью совместной жизни.

"По годам – нет. Типа кризис 7 лет и так далее. Но то, что у людей в разное время случаются проблемы в отношениях – то да, это неизбежно", – отметила звезда "Дома-2".

Задали Ксении Бородиной и такой вопрос: нормально ли, что муж общается с бывшей женой по полчаса в день. Телеведущая удивилась. По ее мнению, такое общение оправдано лишь в случае, если касается общего ребенка. В противном случае такое поведение супруга странно, считает звезда.

У Ксении Бородиной спросили также совета в определенной жизненной ситуации. Подписчица рассказала, что у нее восьмимесячный ребенок – и при этом муж разрывается между ней, своей матерью и сестрой. По мнению Бородиной, у молодой матери два пути: либо выиграть право на супруга, либо же смириться и молчать всю жизнь.