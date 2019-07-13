Участники группы "Гости из будущего" приняли непростое решение
Отличным примером этому является один из их первых альбомов "Время песок…", который, несмотря на отличное качество, популярным так и не стал. Об этой пластинке с экспериментальной музыкой для чилаут-зоны сегодня знают только ценители.
"Гости из будущего" хотели дать людям музыку будущего, но народ не особо врубился. Песни крутили на небольших танцевальных радиостанциях, слушатели воспринимали их вяло. Конечно, знатоки хвалили, говорили, что "очень неплохо", "качественно", но дело никуда не двигалось", – пишет Telegram-канал "Русский шаффл".
Юрий Усачев и Ева Польна приняли непростое решение – переориентироваться. Звезды продолжили играть альтернативную музыку, которая им нравилась, однако для альбома делали более попсовые мелодии.
В 1999 году вышел второй альбом коллектива "Беги от меня", после которого к группе "Гости из будущего" пришла популярность. Трек из этой пластинки "Нелюбовь" в этом же году принимала участие в фестивале "Песня года".
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