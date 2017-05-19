Ева Польна сбежала в Париж

Сегодня день рождения у одной из самых неординарных звезд российского шоу-бизнеса – исполнительницы хитов "Он чужой", "Нелюбовь", "Это сильнее меня" – Евы Польны. Dni.Ru поздравили певицу и выяснили, как и где она отмечает свой праздник.

Оказалось, Ева решила убежать от московской суеты в столицу Франции – об этом сообщила представительница певицы, Александра. "Большое спасибо вам за поздравления, к сожалению, пообщаться Ева не может, мы в Париже", – сказала она. Польна, мол, давно хотела отметить день рождения именно в этом романтичном городе.

Несмотря на то что певица уже несколько дней хранит молчание в социальных сетях, внимательные поклонники тепло поздравляют ее в комментариях. "Евочка, любимая моя, с днем рождения! Это замечательно, что вы проводите его в Париже, любуясь красотами! А я вам вслед шлю пионерский привет, сегодня же еще День пионерии! Желаю вам любви взаимной, здоровья всем близким и дарите свое творчество людям! Новых песен, неиссякаемого источника вдохновения! Я вас обожаю. Машер, ваша поклонница", "С днем рождения, Ева Леонидовна! Вы – талант с большой буквы "Т", "Дорогая Ева! С днем рождения! Мы вас любим!", "Ева! Поздравляю вас с днем рождения! Больших творческих успехов!" – пишут они.

Публикация от ЕВА ПОЛЬНА (@polnaeva_official) Апр 23 2016 в 8:24 PDT

Напомним, в начале 2009 года группа "Гости из будущего" после 13 лет успешной музыкальной деятельности объявила о распаде. Именно с этого момента началась сольная карьера Польны. Осенью 2011 года Ева отправилась в гастрольный тур по самым крупным городам России, а в 2014-м вышла ее дебютная пластинка под названием "Поет любовь". Критики тогда назвали ее лучшим русскоязычным альбомом 2014 года, поставив исполнительницу в один ряд с такими мастодонтами советской эстрады, как Анна Герман и Алексей Рыбников.