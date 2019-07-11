"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
Недавно Дмитрий Шепелев с сыном Платоном и, предположительно, новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ее дочкой Ладой отдыхали в Италии. Сразу по приезде популярный ведущий объявил о готовности к новому путешествию. Шоумен откровенно рассказал о том, как ему удается благополучно совершать перелеты с маленьким ребенком. Отметим, что Платону весной исполнилось шесть лет.
Секрет успеха Дмитрия Шепелева довольно прост и умещается всего в пять пунктов. В частности, телеведущий не дает Платону молока ни до, ни во время полета, но всегда держит наготове пакет. Еще у сына Шепелева и Фриске с собой рюкзак, который тот носит сам. "В нем новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полете. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полета проходят незаметно", – отметил Дмитрий Шепелев.
Четвертый пункт шокировал подписчиков Instagram-аккаунта телеведущего. Он выступает за ограничение использования детьми гаджетов, но во время перелета, по мнению Дмитрия, можно сделать исключение. "В нашем случае – это один длинный мультфильм", – подчеркнул шоумен.
В пятом пункте Дмитрий Шепелев отметил важность собственного морального состояния. "Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота – спокойствие, только спокойствие", – призвал Дмитрий Шепелев. В завершение телеведущий поинтересовался, каковы правила полетов у его подписчиков.
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