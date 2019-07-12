Звезду фильма "Легенда № 17" отвезли в полицию из-за женщины
Звезда записала видеообращение к своему адвокату. Он рассказал, что он находится в полицейской машине, и его везут в участок. "Брат, меня надо спать, я не знаю, что мне делать", – признался Тимур.
По его словам, его не пустили в аэропорт в городе Краснодар из-за подозрения в алкогольном опьянении и передали в руки сотрудников правоохранительных органов. Сам артист уверен, что в этом виновата женщина, которой он не понравился. Ее личность не установлена.
По данным "Пятого канала", далее актер снял видео уже непосредственно из самого полицейского участка. Он нелицеприятно отозвался об отделении, а своему юристу послал воздушный поцелуй.
Адвокат тоже опубликовал запись, в которой уже более подробно рассказал о происходящем, передает URA.ru. Он отмечает, что сотрудницы аэропорта устроили актеру тщательный досмотр, а также стали его провоцировать. Он предполагает, что это может быть связано с тем, что они узнали звезду.
"Он был, как я понимаю, в состоянии легкого алкогольного опьянения, что не является правонарушением, если он не скандалил и ни к кому не приставал", – отметило доверительное лицо Тимура.
Также он поведал, что Ефременкова задержали до утра и отвезли на медицинское свидетельствование. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов разговаривали с ним в довольно грубой форме.
Полицейские рассказали юристу, что Тимура в ближайшее время доставят в суд. Там ему и будет назначена мера пресечения.
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