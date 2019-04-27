Козловский променял сына на звезду Голливуда
Одна из любимых ролей Данилы Козловского – Гамлет, принц датский. О своей работе актер рассказал на презентации книги "Театральные люди", которую представил ее автор Сергей Николаевич.
Данила Козловский вспомнил, как проходили съемки в знаменитом голливудском сериале "Викинги". Тогда ему было очень трудно играть на английском языке – актер признается, что не владел им в совершенстве. Позже ему удалось преодолеть языковой барьер – а его агент держит с Голливудом постоянную связь.
Гордится Данила Козловский не только своими работами в кино и театре, но и рекламных проектах. Артист с восторгом вспоминает совместные съемки с Кирой Найтли в рекламе духов известного бренда.
"Когда я узнал, что меня утвердили, я был на улице. Я закричал от счастья. Прохожий остановился, посмотрел на меня и спросил: "У тебя что, сын родился?". "Нет! Гораздо лучше!" – ответил я", – вспоминает Данила Козловский. Актер считает те 5 дней съемок в Париже самыми счастливыми в своей жизни, пишет "7Дней".
Напомним, Данила Козловский родился в Москве, однако долгое время жил в Санкт-Петербурге. В Златоглавую актер приезжал исключительно по работе и переселяться не стремился. Однако в личной жизни звезды произошли перемены, и Данила решился сменить место жительства. Он купил просторную квартиру недалеко от Кремля – на Тверской улице. В новое жилье артист перебрался с невестой Ольгой Зуевой.
Певица подала знак на Страстной неделе
Звезде хорошенько досталось
Артистка опубликовала фото с новым членом семьи в соцсети
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
дочь строит глазки моему мужу
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
Не предложил выплатить мою ипотеку
О размере, ... нравится девушкам
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Ищу девушку
Где найти достойную женщину?
Вопрос админу
бедный муж
Собачники афигели
Содержанка это кто?
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
гиперактивные дети,что это?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
Какая диета при колите кишечника?
Нет секса в отношениях