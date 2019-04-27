Козловский променял сына на звезду Голливуда

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Суббота 27 апреля
Лента новостей
12:30
"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
12:15
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
06:27
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
02:07
Антибиотики признали смертельно опасными
00:34
Прихвостней Порошенко втоптали в грязь после атаки на Путина
21:50
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
21:49
В Подмосковье машина насмерть сбила чемпиона по плаванию
21:47
Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
21:21
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
20:49
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности
20:24
В Ставрополье в захламленной квартире нашли двух детей
20:17
Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток
20:09
Глюк'оZа стала фанаткой молодого красавца
19:36
"Коля, напиши мне": народ в экстазе от повзрослевшего сына Лукашенко
19:18
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
19:03
Москвичей напугали сильными пожарами
18:43
"Стала настоящей легендой": Путин высказался о тяжелой утрате
18:41
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
18:37
"Братья Грим" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
18:32
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
18:10
Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка
17:57
В детском саду Перми обрушился потолок
17:31
Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
17:24
Известный художник-постановщик скончался на 81-м году жизни
17:07
В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину
17:07
"ЕР" требует отменить штраф пенсионеру за ремонт дороги
16:56
"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
16:42
Рецепт пасхального кулича на итальянский манер
16:39
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
16:36
Гороскоп на май
16:28
Пьяный пассажир избил начальницу поезда (видео)
16:27
"Суперженщина": вывалившая грудь Апина возбудила россиян
16:23
Совет на выходные
16:02
Оплеванная с ног до головы Орбакайте сцепилась со злобной матерщинницей
15:55
В Башкирии в ДТП с автобусом погиб человек
15:54
Раздевшаяся Туктамышева побила Шарапову
15:44
В Финляндии выросла поддержка ядерной энергетики из-за боязни изменения климата
15:43
Домашние роды: за и против
15:37
ЦБ лишил лицензии Холдинвестбанк
15:29
Смерть Быстрицкой ударила Васильеву в самое сердце
15:24
"Мило и смело": Топалов поразил "постельным" видео с Тодоренко
15:18
"Даже врачи этого не скажут": Соломин о причине смерти Быстрицкой
15:14
Жуткие кадры пожара в московском университете
14:57
Гендиректор "Телеканала 360" ушел в топ-менеджеры госоператора отходов
14:48
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
14:38
В Москве загорелся университет нефти и газа
14:31
Безрукова показала свою гладкую лисичку
14:22
Молитва сексуальной Цымбалюк-Романовской в храме взбесила народ
14:11
Дубцова оценила ласкающую половой орган Дайнеко
14:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года
14:01
Снаткина оголила грудь в декольте до пупа
13:31
Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой
13:27
Беременная Маркл сбежала от надоедливого Трампа
13:24
На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам
12:47
Ад на востоке: жуткое ДТП в Москве (видео)
12:45
Пострадал из-за Пугачевой: больной Соседов дико мучается
12:33
Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга
12:32
Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
12:27
Володин выразил соболезнования в связи с уходом Быстрицкой
12:19
Раскрыли тайную сущность Прилучного после съемки с бывшей любовницей
12:14
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
11:55
"НАШ ВОЯЖ": Слушатели НАШЕго Радио прокатились по государевой дороге до Торжка
11:50
Обширный инфаркт добил Садальского
11:43
Объявились настоящие родители дочки Стриженовой
11:41
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
11:12
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
11:10
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
11:08
"Пойду в суд!": возмущенная сестра чихать хотела на последнюю волю Быстрицкой
11:07
Главные события Москвы
11:00
Названы дата и место прощания с Быстрицкой
10:40
Песня про Крымский мост довела украинцев до лютого бешенства
10:27
Мясо и овощи взлетят в цене в майские праздники
10:23
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
10:19
"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак
10:12
Страдающей Гагариной предложили облиться водкой
09:59
Галерея Классической Фотографии приглашает на выставку мастеров кино и рекламы
09:38
Голая Макеева разлеглась в поле с тюльпанами
09:32
Юбиляршу Пугачеву выставили в прозрачной юбке
09:10
Измученный Быков рассказал о страшном отравлении
08:45
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
08:37
"Давно из пещеры?": Собчак нагло "наехала" на Первый канал
08:34
Медики спасают в реанимации звезду сериала "Склифосовский"
07:00
Красавица Ходченкова бросила все силы на борьбу с сектантами
06:00
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина
05:00
Как правильно печь пасхальный кулич
03:00
Принц Гарри сбежал от Маркл накануне родов
01:00
Впавшая в истерику брюнетка из шоу "Дом-2" разнесла дверь в порыве гнева
23:00
Обливший Зеленского помоями Макаревич получил звонкую пощечину
21:54
Не Владимир и не Зеленский: вскрылось настоящее имя нового президента
21:54
Обворожительную Брежневу увидели на улице в полотенце
21:52
Ухудшилось здоровье: друг проболтался о наркотическом опыте Зеленского
21:51
"Она перед смертью почти не спала": страшное откровение подруги попавшей в рай Началовой
21:26
В Первоуральске на голову ребенка обрушилась крыша
21:23
Фонд защиты национальных ценностей рассказал о вмешательстве США в политику Судана
21:13
Под Калугой мужчина убил подругу за отказ покормить питомца
21:04
Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной
20:16
Запевшую Волочкову умоляют замолчать
19:47
Юный фигурист бросил дерзкий вызов чемпионам (видео)
19:41
"Нет никакой печали": Шаляпин без капли сожаления похоронил отца
19:34
Певица Нюша лишилась единственного жилья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гороскоп на май
Как правильно печь пасхальный кулич
Роспатент: Совсем скоро мы всего добьемся
Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
Как Наташа Ростова: москвичи влезают в долги ради Венского бала
Зеленский запаниковал после жесткого решения Путина
Шоу-бизнес

Козловский променял сына на звезду Голливуда

Данила Козловский. Фото: www.globallookpress.com
Данила Козловский считает, что съемка в рекламе с голливудской звездой – более важное событие, чем рождение сына. Актер признался, что кричал от радости посреди людной улицы, когда его пригласили работать в Париж.
прочитано 111 раз

Одна из любимых ролей Данилы Козловского – Гамлет, принц датский. О своей работе актер рассказал на презентации книги "Театральные люди", которую представил ее автор Сергей Николаевич.

ПО ТЕМЕ

"Как в гробу!'': усыпанный цветами Козловский переполошил народ

После слухов о свадьбе Козловский купил квартиру в центре Москвы

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Данила Козловский вспомнил, как проходили съемки в знаменитом голливудском сериале "Викинги". Тогда ему было очень трудно играть на английском языке – актер признается, что не владел им в совершенстве. Позже ему удалось преодолеть языковой барьер – а его агент держит с Голливудом постоянную связь.

Гордится Данила Козловский не только своими работами в кино и театре, но и рекламных проектах. Артист с восторгом вспоминает совместные съемки с Кирой Найтли в рекламе духов известного бренда.

"Когда я узнал, что меня утвердили, я был на улице. Я закричал от счастья. Прохожий остановился, посмотрел на меня и спросил: "У тебя что, сын родился?". "Нет! Гораздо лучше!" – ответил я", – вспоминает Данила Козловский. Актер считает те 5 дней съемок в Париже самыми счастливыми в своей жизни, пишет "7Дней".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)

Напомним, Данила Козловский родился в Москве, однако долгое время жил в Санкт-Петербурге. В Златоглавую актер приезжал исключительно по работе и переселяться не стремился. Однако в личной жизни звезды произошли перемены, и Данила решился сменить место жительства. Он купил просторную квартиру недалеко от Кремля – на Тверской улице. В новое жилье артист перебрался с невестой Ольгой Зуевой. 

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2019, 13:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом

Шоу-бизнес

Вести с того света: попавшая в рай Началова по ночам страшно зовет друга

Певица подала знак на Страстной неделе
Шоу-бизнес

Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь

Звезде хорошенько досталось

Шоу-бизнес

Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка

Артистка опубликовала фото с новым членом семьи в соцсети

Гороскоп

Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой
Безрукова и Алферова оголились на красной дорожке
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru