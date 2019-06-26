Старшую дочь Алсу отправляют на новый сезон шоу "Голос.Дети"
11-летняя дочь артистки Микелла наряду с другими финалистами стала победительницей последнего на сей день сезона шоу "Голос.Дети". Она удивительно талантлива – играет на нескольких музыкальных инструментах, поет, пишет песни. Микелла участвовала в сольном концерте Алсу в Кремлевском дворце, в качестве специального гостя выступала на "Детской Новой волне" в Крыму, а недавно записала удивительно красивый дуэт "Эта любовь" со своим другом Ержаном Максимом.
"Я бы хотела пойти по стопам мамы – стать профессиональной певицей. Спеть дуэтом с Полиной Гагариной, Алексеем Чумаковым, – призналась Микелла Абрамова. – Мне очень нравятся Ариана Гранде, Билли Айлиш, ну и, конечно, мама. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией сценодвижением – всем тем, что важно для артиста. Много внимания уделяю и языкам – учу испанский, иврит, английский, китайский. Словом, это ежедневный кропотливый труд".
Микелла очень целеустремленная и решительная, она наверняка покорит эстрадный олимп. Может, даже представит нашу страну на "Евровидении", как это сделала в 2000 году ее знаменитая мать.
Кстати, у Алсу есть еще одна красавица-дочь. Сафине в сентябре исполнится 13 лет. По возрасту она вполне подходит для участия в детском "Голосе", где верхняя планка ограничивается 14 годами. Она тоже талантливая девочка. Поклонники предлагают Алсу отправить ее на проект – считают, что подросток станет украшением главного вокального телеконкурса страны.
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