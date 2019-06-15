Многодетная Водянова в гневе от грязных слов Малышевой
Наталья Водянова уже много лет помогает людям с нарушениями развития. От слов Елены Малышевой о детях с особенностями здоровья она просто в шоке.
"Фонд "Обнаженные сердца" и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами – дословно "Откуда берутся кретины?" и "Мой ребенок – идиот", – заявила модель. Она считает этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки.
По словам Водяновой, современный мир меняется, как и профессиональная терминология, "и этот оскорбительный термин уже давно не используется профессиональным сообществом". Комментируя скандал с Малышевой, знаменитость отметила, что общество должно уважать всех людей, ценить разнообразие и бороться с дискриминацией и предубеждениями.
По мнению Натальи Водяновой, появление подобной программы на Первом канале отбрасывает общество на несколько десятков лет назад, когда люди с особенностями развития "не имели шанса на полноценную жизнь, учебу, дружбу".
Также, высказываясь о скандале с Малышевой, модель подчеркнула, что у представителей СМИ есть особенная ответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинская программа.
Напомним, что родная сестра Натальи Водяновой, 30-летняя Оксана родилась с особенностями развития. У девушки тяжелая форма аутизма и ДЦП.
Как писали "Дни.ру", 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово!". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы телеведущая предложила обсудить, "откуда берутся кретины". Скандал с Малышевой прокомментировали ряд знаменитостей и экспертов.
Знаменитость ищет выход из душевного кризиса
Звезда отреагировала на нападки
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Телеведущая долго не могла найти общий язык с наследницей
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Муж узнал про любовника
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Помогу с деньгами. Пишите!
Подруга оказалась лесбиянкой
Загадочные обьекты
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Срочно!
Засорились трубы.
Иван Голунов
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
его друзья не зовут меня на день рождения
Сайт знакомств
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Возбудитель!
Задержка на пять дней
Веснушки это красиво?
Видимся один раз в неделю
Как избавиться от мышей?