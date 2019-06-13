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Шоу-бизнес

Елена Малышева втянула Первый канал в громкий скандал

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая Елена Малышева снова оказалась в гуще страстей. Звезда еще и втянула федеральный канал в публичное разбирательство.
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Накануне, 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы Малышева предложила обсудить, "откуда берутся кретины". 

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Это высказывание вызвало крайне негативную реакцию. Первым делом претензии предъявили в ассоциации "Аутизм – Регионы". Они заявили, что Елена оскорбляет людей с ментальными нарушениями. Также там отметили, что слова знаменитости являются унижением достоинства и актом вербального насилия в отношении граждан России с интеллектуальной недостаточностью, сообщает "Газета.ру".

На данный момент телеведущая не дала никаких комментариев на этот счет. Ее представитель заявил, что на все претензии она  отреагирует позже.

Напомним, недавно Елена Малышева снова побывала в эпицентре скандала. Как писали ранее Дни.ру, звезда публично "опустила" критиков, которые оставляют в ее адрес нелицеприятные комментарии.  

Автор: Екатерина Плискина13 июня 2019, 21:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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