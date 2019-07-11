Мать Тимати в мини-юбке вызвала фурор

Мать рэпера и продюсера Тимати не менее известна, чем он сам. Симона Юнусова, воспитывающая его дочь Алису, регулярно публикует различные посты, которые вызывают бурную реакцию у общественности.

Симона Юнусова опубликовала в своем Instagram несколько роликов, на которых предстала в разных образах. Бабушка Алисы сначала исполнила па в балетной пачке, затем показала народный танец в длинной черной юбке, а потом зажигательно станцевала самбу.

В последнем танце Симона появилась перед зрителями в джинсовой мини-юбке и яркой футболке. "Наши мамы! Девчонки, какие же вы все молодцы!!! Смелые, творческие, красивые! Всем нам страшно выступать, но мы выходим на сцену вместе с детьми, чтобы своим примером показать, как можно Интересно жить! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к другим участницам постановки Симона.

Оказывается, три танца были поставлены за десять дней. Но это еще не все. Женщинам предстоит показать спектакль. "Так что не расслабляемся! Покажем нашим детям, что взрослые тоже умеют хулиганить!😜❤️✌️" – объявила мать Тимати. Позже Симона действительно обнародовала несколько видео с представления.

"Вот и все, пришел конец... Кто досмотрит – молодец! А наградой был ваш смех, Оглушительный успех! Наши мамы молодцы, И Конечно же отцы! Не боимся быть смешными, Молодыми, озорными! Ну, а я, даю пример, Как живет ПЕНСИОНЕР!💪" – написала Симона. Судя по комментариям, ролики вызвали фурор, особенно та запись, на которой мать Тимати предстала в мини-юбке. Не обошлось и без критики. Якобы на месте Симоны должна была быть мать Алисы Алена Шишкова.