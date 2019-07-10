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Анджелину Джоли поймали в нижнем белье

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в комбинации.

Продолжение: Алибасов сделал заявление после вскрывшихся жутких данных об отравлении
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44-летнюю актрису поймали фотографы. Снимки появились в соцсетях. Фолловеры отметили, что Анджелина Джоли в шелковом белье с кружевом цвета слоновой кости выглядит прекрасно.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

В Париж артистка прилетела из Лос-Анджелеса. Там она снималась в криминальном триллере "Те, кто хотят видеть меня мертвым". Впереди у знаменитости сложная работа в фантастической драме "Вечные" режиссера Хлои Чжао.

Ну а пока Анджелина решила передохнуть с детьми во Франции. Звезду видели с дочерью Вивьен – они выходили из парижского отеля.

Ранее артистка привела в восторг поклонников, прогулявшись по Парижу в легком платье, под которым не было нижнего белья. Анджелина Джоли встретилась во Франции с крестной – 74-летней актрисой Жаклин Биссет. Это давняя и близкая подруга семьи голливудской дивы.

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Публикация от Angelina Jolie’s Fan Source (@angelinajoliegram)

Отметим, что в последнее время поклонники Анджелины Джоли обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Она очень сильно похудела, а недавно даже потеряла сознание на съемках. Как писали "Дни.ру", друзья уговорили артистку пройти обследование, но та сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов.

Автор: Валерия Нарская10 июля 2019, 09:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

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