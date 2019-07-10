Анджелину Джоли поймали в нижнем белье
44-летнюю актрису поймали фотографы. Снимки появились в соцсетях. Фолловеры отметили, что Анджелина Джоли в шелковом белье с кружевом цвета слоновой кости выглядит прекрасно.
В Париж артистка прилетела из Лос-Анджелеса. Там она снималась в криминальном триллере "Те, кто хотят видеть меня мертвым". Впереди у знаменитости сложная работа в фантастической драме "Вечные" режиссера Хлои Чжао.
Ну а пока Анджелина решила передохнуть с детьми во Франции. Звезду видели с дочерью Вивьен – они выходили из парижского отеля.
Ранее артистка привела в восторг поклонников, прогулявшись по Парижу в легком платье, под которым не было нижнего белья. Анджелина Джоли встретилась во Франции с крестной – 74-летней актрисой Жаклин Биссет. Это давняя и близкая подруга семьи голливудской дивы.
Отметим, что в последнее время поклонники Анджелины Джоли обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Она очень сильно похудела, а недавно даже потеряла сознание на съемках. Как писали "Дни.ру", друзья уговорили артистку пройти обследование, но та сбежала из больницы, не дождавшись результатов анализов.
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