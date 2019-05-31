"Я не хочу быть жертвой": Самбурская о крахе своего брака

Актриса стала гостьей телеведущей Регины Тодоренко. Настасья Самбурская рассказала о разводе и давлении окружающих.

Артистка призналась собеседнице, что не любит говорить о личной жизни. Настасья Самбурская отметила, что хочет интересовать зрителей своим талантом, а не скандалами.

По словам актрисы, некоторые отечественные звезды используют проблемы в личной жизни как повод еще раз напомнить о себе. Кого именно Настасья имела в виду она не уточнила.

"Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой", – поведала Настасья Самбурская в YouTube-шоу "Пятница с Региной".

Тодоренко попыталась выяснить, почему ее гостья рассталась с мужем. Телеведущая вспомнила, что артистка писала в соцсетях, о том как это ужасно, когда мужчина поднимает руку на женщину. Регина предположила, что поводом для развода стало именно избиение.

Самбурская прямо отвечать на вопрос отказалась. Она лишь туманно обрисовала ситуацию в которой оказалась.

"Кому-то везет, кто-то с первого раза находит человека, с которым всю жизнь потом живет, рожает детей, и живут они здорово и прекрасно. Мне понадобилось время, чтобы понять, что не обязательно быть с человеком, если он тебе просто нравится. Потому что в нем есть какие-то качества и их невозможно переделать. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные. Ну просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что что-то там изменится. Ничего не изменится. Если тебя человек начал оскорблять, и если он это сделает второй раз, то уже вряд ли в ваших отношениях что-то пойдет на лад. Что-то не то – надо уходить", – рассудила Настасья Самбурская.

Артистка отметила, что на данный момент не ощущает необходимости в отношениях. Она абсолютно самодостаточна. Настасья отметила, что проблемой для нее является не одиночество как таковое, а общественное давление, которая она постоянно на себе ощущает: окружающие постоянно говорят, что ей надо завести семью. По словам знаменитости, пока рядом с ней нет такого мужчины, с которым она хотела бы вступить в брак и обзавестись детьми.

"У меня нет цели родить для себя. Для меня лично ребенок не нужен, поэтому просто оставьте меня в покое", – сказала Настасья Самбурская.