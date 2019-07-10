Оскандалившаяся дочь Алсу дерзко ответила на нападки

11-летняя дочь певицы Алсу Микелла обнародовала свежее видео. Реакция общественности не замедлила последовать.

В Instagram Микелла опубликовала ролик, на котором запечатлена исполняющей новую песню под собственный аккомпанемент. "По многочисленным просьбам #ЭтаЛюбовь в моем сольном LIVE исполнении (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила дочь певицы Алсу.

Подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. Интересно, что комментарии в подавляющем большинстве оказались положительными и даже восторженными: дескать, маленькая Микки дерзко отреагировала на все выпады в свой адрес, продемонстрировав талант во всей красе. Впрочем, другие пользователи Сети нашли этому простое объяснение – негативные отзывы быстро удаляются.

К Микелле Абрамовой приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. Это случилось после того, как девочка одержала победу в шестом сезоне песенного шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Отрыв оказался настолько большим, что немедленно поползли слухи о нечестности такого результата. Разразился скандал.

После промежуточных результатов проверки итоги конкурса были аннулированы. Первый канал заново провел финал. Тогда все участники были названы победителями. После такой шумихи Первый канал выступил с сообщением о решении изменить систему голосования до начала нового сезона шоу "Голос". По словам представителей проекта, механизм выбора победителя будет усовершенствован.

