Оскандалившаяся дочь Алсу дерзко ответила на нападки
В Instagram Микелла опубликовала ролик, на котором запечатлена исполняющей новую песню под собственный аккомпанемент. "По многочисленным просьбам #ЭтаЛюбовь в моем сольном LIVE исполнении (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила дочь певицы Алсу.
Подписчики немедленно отреагировали на свежую публикацию. Интересно, что комментарии в подавляющем большинстве оказались положительными и даже восторженными: дескать, маленькая Микки дерзко отреагировала на все выпады в свой адрес, продемонстрировав талант во всей красе. Впрочем, другие пользователи Сети нашли этому простое объяснение – негативные отзывы быстро удаляются.
К Микелле Абрамовой приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. Это случилось после того, как девочка одержала победу в шестом сезоне песенного шоу "Голос.Дети" на Первом канале. Отрыв оказался настолько большим, что немедленно поползли слухи о нечестности такого результата. Разразился скандал.
После промежуточных результатов проверки итоги конкурса были аннулированы. Первый канал заново провел финал. Тогда все участники были названы победителями. После такой шумихи Первый канал выступил с сообщением о решении изменить систему голосования до начала нового сезона шоу "Голос". По словам представителей проекта, механизм выбора победителя будет усовершенствован.
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