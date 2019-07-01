Успенская встала грудью на защиту взбесившей россиян Пугачевой
Звезда российского шансона высказалась о поездке певицы в автомобиле по перрону Рижского вокзала Москвы. В ролике видно, как Пугачеву подвозят прямо к поезду, после чего они вместе с Максимом Галкиным отправляются в Ригу.
Если россияне обрушились на Примадонну с критикой, то Любовь Успенская, напротив, встала на сторону звезды российской эстрады. "Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого", — цитирует певицу РЕН ТВ.
По словам Любови Успенской, скорее всего, такие меры были предприняты из-за соображений безопасности. Кроме того, знаменитость напомнила, что 70-летняя Алла Пугачева воспитывает детей, которые тоже сопровождают ее в поездках.
Любовь Успенская уверена, что для таких личностей как Примадонна должно быть исключение. При этом она добавила, что должно быть "какое-то уважение к таким великим людям". В свою очередь пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах показана не пассажирская платформа №1 Рижского вокзала, с которой осуществляется посадка пассажиров поезда, а техническая. При этом там также заявили, что подъезд к поездам может осуществляться лишь в некоторых случаях с помощью спецтехники.
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