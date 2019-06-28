Пресыщенная Успенская показала роскошный дворец

Любовь Успенская пустила журналистов в свой роскошный дворец. Особняк площадью в 1 тысячу квадратных метров прячется за трехметровым забором.

Особняк Любови Успенской расположен в престижном коттеджном поселке. Певица живет здесь с четвертым мужем Александром и дочерью Татьяной. Особняк скрывает от любопытных глаз высокий забор.

Но журналистам удалось проникнуть за ограду и прогуляться по роскошному дворцу звезды шансона. Любовь Успенская показала свой дом съемочной группе программы "Однажды". Певица призналась, что всегда добивалась в жизни того, чего хотела.

"Этот дом как раз то, что я хотела. Я здесь, можно сказать, отдыхаю, прихожу в себя после тяжелого труда. У меня не было такого, чтобы я чего-то хотела, и эта мечта осталась несбыточной. Все что я хотела в жизни, у меня все это реализовалось", – заявила Любовь Успенская.

Любовь Успенская призналась, что любит жить на природе. У нее была заветная мечта – приобрести собственный дом вдали от городской суеты. И мечта эта сбылась – как и все ее остальные желания. Певица поделилась с журналистами некоторыми деталями – она рассказала, какие дизайнеры работали над интерьером помещений и кто помогает ей поддерживать порядок в доме.