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Шоу-бизнес

"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
65-летняя Любовь Успенская высказалась о беременности. При этом возраст певицу не смущает – по ее словам, многие сейчас заводят потомство поздно. 
прочитано 369 раз

Любовь Успенская вызвала бурный ажиотаж среди своих поклонников, заявив в своем Instagram о беременности. Певица призналась, что пока не хочет думать о внуках, а хочет  рожать еще детей. 

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может детей еще хочу рожать!", – написала Успенская.

При этом она отметила, что возможности современной медицины вполне позволят ей иметь ребенка в столь позднем возрасти. В качестве примера Успенская привела чету Пугачевой и Галкина, а также упомянула Киркорова.

"Виторган туда же, а я что самая рыжая?", – задалась вопросом певица.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Комментаторы, в большинстве своем, поддержали смелость Успенской, заявив, что раз хочется, то надо рожать и наслаждаться жизнью. Другие отреагировали негативно, отметив, что Успенская "уже бабка", и против природы "не попрешь".  

30 июня 2019, 10:16

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