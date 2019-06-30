"Как Пугачева": пенсионерка Успенская заявила о беременности
Любовь Успенская вызвала бурный ажиотаж среди своих поклонников, заявив в своем Instagram о беременности. Певица призналась, что пока не хочет думать о внуках, а хочет рожать еще детей.
"Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет, что мне пора с внуками нянчиться, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может детей еще хочу рожать!", – написала Успенская.
При этом она отметила, что возможности современной медицины вполне позволят ей иметь ребенка в столь позднем возрасти. В качестве примера Успенская привела чету Пугачевой и Галкина, а также упомянула Киркорова.
"Виторган туда же, а я что самая рыжая?", – задалась вопросом певица.
Комментаторы, в большинстве своем, поддержали смелость Успенской, заявив, что раз хочется, то надо рожать и наслаждаться жизнью. Другие отреагировали негативно, отметив, что Успенская "уже бабка", и против природы "не попрешь".
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