"Протухшая осетрина": потрепанную Гузееву заподозрили в алкоголизме
Лариса Гузеева сменила аватар своей страницы в Instagram, разместив фотографию из своей молодости. Попытки актрисы спрятать себя нынешнюю за былой красотой выглядят жалко, прокомментировала изменения в соцсети телеведущей известный блогер Лена Миро.
По ее словам, она искренне не понимает, зачем актриса поставила на свой аватар старое фото. Былую красоту Гузеева и некоторые другие дамы похоронили под алкоголем, табаком, лишним весом и "дуростью, которая с возрастом только прогрессирует", пишет Миро в своем "Живом журнале".
По мнению Лены Миро, Ларисе Гузеевой надо представить протухшую осетрину. Когда-то рыба была очень вкусной – но срок годности у нее истек, и она испортилась. Миро интересуется: будет ли кто-нибудь есть протухшую рыбу на том основании, что в прошлом она была хорошей.
Так же, отмечает Миро, и в случае с Ларисой Гузеевой: она была хороша в прошлом, однако старый снимок не добавит ей привлекательности в настоящем. Такие попытки выглядят жалко – блогер уверена, что нынешний внешний вид не нужно скрывать.
Миро сравнила две опубликованные ведущей программы "Давай поженимся" фотографии. На одной из них – Лариса Гузеева в молодости, красивая, привлекательная. На втором снимке – актриса сейчас. По словам Миро, телеведущая превратилась в пожилую бабу с внешностью алкоголички. Блогер уверена, что актриса злоупотребляет горячительными напитками, пишет Teleprogramma.pro.
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