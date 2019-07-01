Пригожин оказался на крючке у Темниковой после скандала с Фадеевым
Все началось с интервью Елены Темниковой, в котором та заявила, что ее бывшего продюсера Максима Фадеева и экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину связывал многолетний роман. В ответ на сенсационные откровения артистки ее бывшая товарка Серябкина заявила, что именно Темникова, а вовсе не Фадеев, была ее любовью – они, мол, даже жили вместе.
Выступил с заявлением и сам продюсер. Его возмутили эти слухи – он сообщил, что не собирается комментировать грязь. Музыкант добавил, что он семейный человек и не должен реагировать на провокации.
Лена Темникова отреагировала на выступление Максима Фадеева. "Если хотите: я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире (без монтажа) на YouTube (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала популярная исполнительница в Instagram.
В комментариях многие знаменитости поддержали Елену Темникову, однако предложили не продолжать публичные разборки с Максимом Фадеевым. "Шоу может получится жарким, но не достойным тебя) Поэтому потрать время на музыку и семью😘", – посоветовала актриса Мария Кожевникова. "Ленусик! Тебе все верят! Известный папа Карло не вызывает человеческих симпатий", – хлестко отметила певица Наталья Подольская.
А вот Иосиф Пригожин не верит словам Лены Темниковой. "Честно сказать – в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?" – задал риторический вопрос продюсер.
Он отметил, что в жизни Лены Темниковой "все ровно" – успешно складываются и личная жизнь, и карьера, однако в Сети стало модно "найти какой-нибудь крючок", который позволил бы "зацепить" аудиторию. Возможно, этим же принципом руководствовалась и Лена, считает он.
"Вот смотрите. Мы с вами что сейчас делам? Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров", – цитирует попавшегося на крючок Иосифа Пригожина 5-tv.ru.
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