"Это провал": Фадеев жестко приложил Эрнста из-за аннулирования итогов шоу "Голос.Дети"
Первый канал 16 мая выпустил официальное заявление, сообщив промежуточные итоги проверки, инициированной после финала шоу "Голос.Дети". Независимая экспертиза выявила нарушения, поэтому "первая кнопка" и решила аннулировать результаты.
Ситуацию прокомментировал музыкальный продюсер Максим Фадеев. "Их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", – заявил он.
По словам продюсера, канал тут ни при чем. "Константин Львович (Эрнст. – Прим. ред.) не будет этим заниматься. Он честолюбив, это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя", – предположил Фадеев.
На 24 мая запланирован специальный выпуск шоу "Голос.Дети". Продюсер надеется, что он окажется примирительным, сделанным ради детей. "Не должно быть никаких распрей, недоговоренностей, ненависти. Не должно быть какого-то разъединения, когда кто-то из участников объявляется плохим, кто-то хорошим. Я считаю, что это очень неправильно, это очень бьет по психике детей", – цитирует Максима Фадеева РБК.
Напомним, что проверкой занималась компания Group-IB, которая сотрудничает с Интерполом. Организация специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.
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